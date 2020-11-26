مفاتيح نهائي القرن - رؤية ساسي مع الزمالك وكيف يتمكن الأهلي من إيقافه

مفاتيح اللعب، بدونها تصبح الفرق عاجزة عن بناء الهجمات والتسجيل وصناعة الفارق، ومعها تتضاعف الخطورة، وما أكثرها بين الأهلي والزمالك.

أيام قليلة تفصلنا عن نهائي القرن بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، حدث لا يتكرر كثيرا.

في هذه السلسلة نسلط الضوء على مفاتيح لعب الأهلي والزمالك 5 ضد 5، أهم مميزاتهم ونقاط خطورتهم في الملعب، وكيفية إيقافهم كذلك.

مفتاح اللعب اليوم ومحور الحلقة سيكون فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك.

ساسي مرر 14 تمريرة خلقت فرصا خطيرة كما خلق 16 فرصة بنفسه، ويحتاج إلى 13.5 فرصة لكي يسجل هدفا، كما يمتلك 7 محاولات ناجحة على المرمى من أصل 27 وذلك خلال الموسم الماضي من الدوري المصري.

ساسي سجل 4 أهداف وصنع مثلها في 35 مباراة خاضها بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري في مختلف المسابقات.

ويتحدث محمد أبو العلا لـFilGoal.com عن مميزات ساسي قائلا: "ليس ارتكاز تقليدي فهو أشبه صانع ألعاب خصوصا بزيادته خلف المهاجم ولديه رؤية جيدة للملعب بالإضافة لقدرته على الدفاع".

وأضاف "ساسي يُكمل طارق حامد أو حين يجتمع المخ مع العضلات".

وشرح أبو العلا ما يُميز تمريرات ساسي "هو مُمرر رائع، خصوصا في كرات الطولية، وذلك بسبب إحساسه بالمكان الذي يتواجد به وهذه موهبة".

واستفاض في الشرح "يعلم جيدا قدرات زملائه، يعرف جيد لمن يمرر وكيف يُمرر، بمعنى أنه قد يلعب الكرة في مساحة لكي ينطلق زميله الذي يتمتع بعنصر السرعة نحوها أو يمررها في القدم لزميل لديه القدرة على المراوغة".

وتابع "يعرف جيدا كيف يلعب التمرير، سواء بقوة أو بشكل ضعيف في توقيت معين أو موقف معين".

فيما قال أحمد صالح لاعب الزمالك السابق: "ميزة ساسي أنه يأتي من الخلف، حيث لا يتوقعه أحد، لديه رؤية رائعة تمكنه من التمرير والتسديد أو اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب".

وواصل "يجيد التمرير بين الخطوط والربط، حلقة هامة للغاية في الربط بين الدفاع والهجوم".

لكن كيف يتمكن الأهلي من إيقافه؟

هادي خشبة نجم الأهلي السابق تحدث لـ في الجول عن كيفية إيقاف فرجاني ساسي وتقليل خطورته.

وقال خشبة لـ FilGoal.com: "ساسي مميز للغاية لجودته في قراءة اللعب وسلاسة تمريراته وثقة زملائه به، وهذا يعطيه أفضلية في التحكم بالتمريرات بسهولة".

وأضاف "عمرو السولية وحمدي فتحي سيكون لهما دورا في إيقاف خطورته".

وتابع "سر قوة ساسي في منتصف الملعب، الثلث الأوسط من الملعب، عكس الثلث الأخير لأنه لا يعتمد على الاختراقات بل على الكرة والتحرك".

وأوضح "خطورته في تمريراته الطولية التي يقوم بها من منتصف الملعب".

وشرح كيفية إيقافها "على لاعبي الأهلي تطبيق الضغط الجماعي وألا يتم الضغط من قِبل اللاعبين بشكل فردي".

وواصل "يجب أن يتم الضغط عن طريق الترحيل. فمثلا، إذا كانت الكرة مع الزمالك في الجانب الأيمن، فيجب أن يقوم الجناح الأيسر للأهلي بالضغط ولنفترض أنه سيكون جونيور أجايي".

وأكمل "خلف أجايي، يأتي عمرو السولية ليضغط لكن مع غلق زوايا التمرير، ومن بعده حمدي فتحي بنفس الطريقة".

واستمر "يضغط الثلاثي بهذا الشكل، ثم يعود الجناح الأيمن حسين الشحات للخلف. ليضغط رباعي وسط الملعب سويا مع تغطية كل المساحات الموجودة، على أن يحدث نفس الترتيب ولكن بالعكس إذا هاجم الزمالك من الجانب الأيسر".

"الضغط بالترحيل سيمنع ساسي من اللعب بحرية ولعب كرات طولية".

فماذا لو نجح الزمالك في التغلب على الضغط وقام ساسي بإرسال كرة طولية لأحد جانبي الملعب؟

يُجيب هادي خشبة لـFilGoal.com: "يجب على محمد هاني وعلي معلول عدم ترك أي مساحة خلفهما على طرفي الملعب حتى لا يستغلها لاعبو الزمالك".

وتابع "سيكون هناك دور على قلب الدفاع الذي يلعب خلف هاني وهو ياسر إبراهيم، وخلف معلول وهو أيمن أشرف".

ساسي تسلم الكرة من زملائه في 923 مرة من أصل 927 كما أنه يمتلك 877 تمريرة صحيحة من أصل 1115 محاولة للتمرير بنسبة نجاح 79%.

وفاز ساسي بـ40 مراوغة من أصل 54 محاولة، كما فاز بالكرة من الخصم في 262 مناسبة واستعاد الكرة في 197 مرة واستخلص الكرة 22 مرة.