الجزائري مصطفى غربال حكما لنهائي القرن.. ورضوان جيد على الفيديو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تعيين الجزائري مصطفى غربال حكما لنهائي القرن المنتظر بين الزمالك والأهلي.

الزمالك يواجه الأهلي في التاسعة مساءً يوم الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجزائري مصطفى غربال سيتولى مسؤولية إدارة المباراة، بينما سيكون المغربي رضوان جيد حكما لتقنية الفيديو.

مصطفى غربال صاحب الـ 35 عاما أدار مباراة واحدة لـ الأهلي في دوري الأبطال وانتهت بفوز المارد الأحمر 3-0 أمام تاونشيب البوتسواني في 2018.

وكان غربال حاضرا في وصول الزمالك لنصف نهائي دوري الأبطال الموسم الحالي، بعدما أدار لفريق الإياب للفارس الأبيض أمام الترجي.

اللقاء الوحيد الذي أداره غربال لـ الزمالك في دوري الأبطال كان أمام الترجي، وانتهى بخسارة الفارس الأبيض 1-0 في إياب ربع نهائي النسخة الحالية من البطولة، ووقتها تأهل الزمالك بفضل الانتصار ذهابا 3-1.

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