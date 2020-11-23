نهائي القرن – مدرب مازيمبي السابق: الزمالك اختلف كثيرا.. واللعب أمام موسيماني ليس سهلا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 14:22

كتب : محمد عبد العظيم

بامفيل ميهايو - مدرب مازيمبي

يرى بامفيل مهايو المدرب السابق لمازيمبي الكونغولي، أن الزمالك اختلف كثيرا عن الفريق الذي واجهه في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، قبل نهائي القرن ضد الأهلي.

FilGoal.com يحاور مدربي الفرق التي واجهت الأهلي أو الزمالك في مشوارهما الناجح لنهائي البطولة، والآن الدور مع مدرب مازيمبي الذي فاز على الزمالك 3-0 في مطلع دور المجموعات، وتعادل معه 0-0 في مصر.

وقال مهايو: "تلك المباراة كبيرة للغاية. تتحدث عن أكبر ناديين حققا البطولة بجانب مازيمبي. لديهما تاريخ كبير وخبرة طويلة".

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وعن الزمالك قال: "اختلف كثيرا منذ أن قابلناه في بداية دور المجموعات. الزمالك كان لديه بعض المشاكل الدفاعية ولكنهم تخطوا هذا الأمر سريعا وهم الآن في النهائي، وهذا يوضح مدى تطورهم".

وأضاف "أما الأهلي، فهو فريق كبير متمرس على النهائيات، وبيتسو موسيماني لديه كم كبير من الخبرات في تلك المباريات".

وشدد "الزمالك يترك الكرة للخصم، لكنه جيد في المرتدات. الأهلي يضغط بشكل جيد ويستحوذ على الكرة. اللعب أمام موسيماني ليس سهلا".

وأتم "موسيماني يحب تدوير الكرة كثيرا، لذا يجب إغلاق المساحات أمامه بشكل جيد. الفريقان لديهما لاعبين قادرين على صنع الفارق ومن الصعب التكهن بالنتيجة".

الزمالك الأهلي نهائي القرن في إفريقيا
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