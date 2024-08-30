مباشر اليوم الأخير من الانتقالات - ليستر يرغب في ضم مصطفى محمد.. مهاجم إنجلترا ينتقل لأهلي جدة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 10:56

كتب : FilGoal

سوق انتقالات إنجلترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية لموسم 2024-2025.

ويغلق باب الانتقالات مساء اليوم في كل من الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

يذكر أن سوق الانتقالات في السعودية سيغلق في 2 سبتمبر المقبل.

وسيتم تحديث الخبر بشكل مستمر مع حدوث الصفقات على مدار اليوم.

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ليكيب الفرنسية: ليستر سيتي يتحرك بقوة لضم مصطفى محمد من نانت.

رومانو: جيمس وارد براوس سينتقل من وست هام إلى نوتنجام معارا.

رومانو: ويلفريد زاها سينتقل إلى ليون من جالاتا سراي.

رومانو: صفقة تبادلية تجرى الآن بين ميلان وروما، تامي أبراهام سينتقل لميلان وأليكسيس ساليمايكيرس سينضم لروما.

سكاي سبورتس الإنجليزية: أهلي جدة اتفق مع برينتفورد على ضم إيفان توني مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

مدير بايرن ماكس إبيرل عن إبرام صفقات جديدة: لن نضم أي لاعب ربما يرحل عنا لاعب واحد فقط.

رومانو: النصر يتمم اتفاقه مع لايبزيج للتعاقد مع محمد سيماكان مدافع الفريق صاحب الـ24 عاما.

فابريزيو رومانو: أهلي جدة وضع شرطا جزائيا في العرض المقدم لأوسيمين أقل من 100 مليون يورو يسمح له بالعودة إلى أوروبا مجددا، النادي السعودي اتفق مع نابولي والآن القرار في يد اللاعب.

الخبر الأبرز بالطبع سيكون مصير النيجيري مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين ما بين تشيلسي وأهلي جدة، فأين ينتقل بطل الدوري الإيطالي في عام 2023؟

سوق الانتقالات الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني ميركاتو
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