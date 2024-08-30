رين يتعاقد مع جوتا قادما من اتحاد جدة

أعلن نادي رين التعاقد مع جواو بيدرو قادما من اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد اللاعب البرتغالي حتى 2027.

وحسب التقارير الإخبارية فإن رين أبرم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.

𝑱𝒐𝒕𝒂 𝒆𝒔𝒕 𝑹𝒐𝒖𝒈𝒆 𝒆𝒕 𝑵𝒐𝒊𝒓 🔴⚫️ Ancien chouchou du Celtic Park, l'attaquant portugais rejoint le SRFC en provenance d'Al-Ittihad. 🇵🇹#DegemerMatJota — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 30, 2024

كانت جريدة الجزيرة السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة اتحاد جدة أبلغت لاعبه جوتا بعدم الرغبة في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي السعودي الموسم الماضي قادماً من نادي سيلتك في صفقة بقيمة 29 مليون يورو.

وسجل الجناح البرتغالي 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 25 مباراة مع اتحاد جدة.

تدرب جوتا على انفراد رغم عدم تعرضه لأي إصابة، بعكس زميله المدافع لويس فليبي الذي كان يواصل برنامجه العلاجي وغيابه عن لقاء القادسية الماضي بداعي الإصابة.