رين يتعاقد مع جوتا قادما من اتحاد جدة

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:56

كتب : FilGoal

جوتا

أعلن نادي رين التعاقد مع جواو بيدرو قادما من اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويمتد عقد اللاعب البرتغالي حتى 2027.

وحسب التقارير الإخبارية فإن رين أبرم الصفقة مقابل 10 ملايين يورو.

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كانت جريدة الجزيرة السعودية قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة اتحاد جدة أبلغت لاعبه جوتا بعدم الرغبة في استمراره ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى النادي السعودي الموسم الماضي قادماً من نادي سيلتك في صفقة بقيمة 29 مليون يورو.

وسجل الجناح البرتغالي 5 أهداف وصنع هدفًا واحدًا في 25 مباراة مع اتحاد جدة.

تدرب جوتا على انفراد رغم عدم تعرضه لأي إصابة، بعكس زميله المدافع لويس فليبي الذي كان يواصل برنامجه العلاجي وغيابه عن لقاء القادسية الماضي بداعي الإصابة.

ميركاتو الدوري الفرنسي الدوري السعودي جواو بيدرو جوتا اتحاد جدة ستاد رين
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