التجربة الفرنسية الأولى.. ليون يستعير خدمات ويلفريد زاها

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي تدعيم صفوفه بضم الإيفواري ويلفريد زاها.

وانضم الإيفواري معارا من جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة مقابل 3 ملايين يورو.

اللاعب المولود في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بدأ مسيرته الاحترافية مع كريستال بالاس في 2010.

وانضم لصفوف مانشستر يونايتد ثم كادريف سيتي وعاد مجددا لفريق اللندني.

وفي 2023 انضم لصفوف جالاتاسراي التركي وساهم في تحقيقهم للقب الدوري برقم قياسي من النقاط.

وفي بداية العام الجاري ساهم في فوز كوت ديفوار بلقب كأس أمم إفريقيا 2024.

الجناح البالغ 31 عاما سيخوض تجربته الأولى في فرنسا مع ليون الذي يحتل المركز الـ 11 هذا الموسم في الدوري برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

وضم ليون هذا الموسم كل من موسى نياكاتيه وإرنيست نوماه وأوريل مالانجا وجورجيس ميكاتزودي وسعيد بن رحمة وأبنير وتانر تيسمان وماما بالدي وداجي كيلتا كار ووارم أوماري وريمي ديشامب.