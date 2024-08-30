مباراته الأولى ضد فريقه السابق؟ فياريال يستعير خوان بيرنات من سان جيرمان

أعلن نادي فياريال الإسباني ضم المخضرم خوان بيرنات قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيقضي الظهير الأيسر البالغ 31 عاما الموسم الجاري معارا حتى نهاية الموسم مع الغواصات الصفراء.

لاعب فالنسيا وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وبنفيكا السابق سيعود للدوري الإسباني مجددا بعد 11 عاما.

وانتقل بيرنات من فالنسيا إلى بايرن ميونيخ في 2014 وبعد 4 مواسم انضم لباريس سان جيرمان والذي أعاره الموسم الماضي لبنفيكا ثم حاليا فياريال.

وحقق الدولي الإسباني 9 ألقاب محلية مع بايرن ميونيخ، و9 ألقاب محلية أيضا مع باريس سان جيرمان.

𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 - 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 - 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 - 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 Benvingut al Submarí 💛! 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 - 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 - 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 - 𝐁𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓 — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 30, 2024

وربما ستكون أول مباراة له ضد فريقه السابق فالنسيا، والذي سيواجه فياريال يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويحتل فياريال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط خلف برشلونة المتصدر بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.

وأصبح بيرنات عاشر صفقات الغواصات الصفراء الصيفية بعدما ضم كل من لوجان كوستا وثيرينو باري ولويز جونيور وويلي كامبوالا وأيوزي بيريز ودييجو كوندي ونيكولاس بيبي وسيرجي كاردونا وبابي جاي.