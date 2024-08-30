تأثير الفراشة.. نيتو ينضم إلى أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم البرازيلي نيتو قادما من بورنموث على سبيل الإعارة.

الحارس المخضرم البالغ 35 عاما استفاد من تأثير الفراشة، سيقضي الموسم الجاري معارا لأرسنال، بعد انضمام كيبا حارس تشيلسي إلى بورنموث.

كما يعوض رحيل آرون رامسديل إلى ساوثامبتون ظهر اليوم الجمعة.

وخاض نيتو 63 مباراة بقميص بورنموث، وبات قائد الفريق خلال الأشهر الماضية.

وقال نيتو عبر موقع أرسنال: "حلمي تحقق وأنا سعيد للغاية، كان لدي حلمين عندما كنت صغيرا أن ألعب لمنتخب البرازيلي وأنا أصبح لاعبا محترفا في أرسنال، والآن أن شخص محظوظ".

وسيرتدي نيتو القميص رقم 32 مع الجنرز.

نيتو بدأ مسيرته مع كروزيرو البرازيلي ثم أتليتكو باراناينسي.

وفي 2011 انضم إلى فيورنتينا الإيطالي وخاض مع البنفسجي 101 مباراة.

Our new number 3️⃣2️⃣ Purchase Neto’s shirt on Arsenal Direct now 🛍️ — Arsenal (@Arsenal) August 30, 2024

وعقب 4 مواسم انضم ليوفنتوس ثم لعب لفالنسيا وبرشلونة، وحط الرحال في الدوري الإنجليزي مع بورنموث في 2022.

وشارك من قبل في أولمبياد لندن 2012 ولعب كذلك مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا 2015.

وسيصبح نيتو متاحا في قائمة أرسنال بدءا من الجولة الرابعة، إذ سيغيب عن لقاء السبت ضد برايتون.