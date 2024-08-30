ليكيب: ليستر سيتي تحرك بقوة لضم مصطفى محمد

دخل نادي ليستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات جادة مع نانت لضم المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد.

ويغلق باب الانتقالات مساء اليوم في كل من الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن ليستر سيتي تحرك بقوة من أجل ضم مصطفى محمد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وأضافت الصحيفة أن اليوم قد يكون الأخير لمصطفى محمد في الدوري الفرنسي حال نجحت محاولات ليستر سيتي في ضمه.

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الصحيفة ذاتها قد أشارت أمس إلى أن مصطفى محمد رفض عرضا من الدوري السعودي مقابل 15 مليون يورو.

كما ذكرت أن وولفرهامبتون كان مهتما بضم اللاعب وكذلك نيس قبل أن يتجه نحو يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند .

مارسيليا أيضا حاول استعارة المهاجم المصري لكن الأمور لم تتطور، وفقا التقرير.

وشارك مصطفى محمد كبديل في أول مباراتين لنانت في الموسم الجديد.

مصطفى محمد نجم الزمالك السابق بدأ مسيرته في أوروبا مع جالاتا سراي في 2021.

وانتقل المهاجم الدولي لصفوف نانت في صيف 2022 معارا قبل أن يتم انتقاله بشكل نهائي في صيف 2023.

ولعب مصطفى محمد 82 مباراة بقميص نانت وسجل 19 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.