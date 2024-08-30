تقارير: تمت.. إيفان توني ينتقل إلى أهلي جدة.. ومصير مجهول لأوسيمين

أتم أهلي جدة اتفاقه مع برينتفورد لضم مهاجمه ولاعب منتخب إنجلترا إيفان توني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس الإنجليزية" و"ذا أثليتك" الأمريكية فإن أهلي جدة توصل لاتفاق مع برينتفورد لضم توني مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح التقارير أن توني أتم اتفاقه على تفاصيل التعاقد الشخصية في وقت سابق مع النادي السعودي.

لكن تلك الصفقة من غير المعروف مدى تأثيرها على اهتمام النادي المتواجد في جدة بشأن ضم فيكتور أوسيمين من نابولي.

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن أهلي جدة ينافس تشيلسي على ضم أوسيمين.

لكن المهاجم النيجيري سينتقل للسعودية إن فشل في التوصل لاتفاق شخصي على تفاصيل تعاقده مع تشيلسي.

هذا بالإضافة لرغبته في وضع شرطا جزائيا في تعاقده مع أهلي جدة يتيح له العودة إلى أوروبا حال دفعه.

وأوضح الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فابرزيو رومانو أن الأهلي سيضع شرطا قيمته أقل من 100 مليون يورو ليقنع أوسيمين بقبول عرضه.

وغاب توني عن أول مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب العروض المقدمة لضمه.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.