سيرافق النني.. ريال بيتيس يعلن إعارة فقير إلى الجزيرة الإماراتي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 21:07

كتب : FilGoal

نبيل فقير

أعلن نادي ريال بيتيس رحيل لاعبه نبيل فقير إلى الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد النادي أن فقير انتقل إلى الجزيرة على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وسيرافق اللاعب الفرنسي والجزائري الأصل الدولي المصري محمد النني خلال الموسم الجاري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما في ريال بيتيس منذ 2019.

وتعاقد النادي الإسباني مع فقير في صيف 2019 قادما من أولمبيك ليون مقابل 19.7 مليون يورو.

ولعب فقير 3 مباريات مع فقير خلال الموسم الجاري وتمكن من صناعة هدف وحيد دون التسجيل.

وإجمالا شارك فقير مع بيتيس في 165 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع مثلهم.

بينما خاض فقير مع منتخب فرنسا 25 مباراة وسجل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

وتعاقد الجزيرة مع النني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

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