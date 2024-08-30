بكوب المتة.. مانشستر يونايتد يعلن عن ضم أوجارتي
الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:35
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع مانويل أوجارتي لاعب الوسط قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.
مانويل أوجارتي
النادي : باريس سان جيرمان
ويمتد العقد لمدة 5 سنوات، أي ينتهي في صيف 2029، مع خيار التمديد لعام آخر.
وقبل الإعلان نشر مانشستر يونايتد فيديو قصير لكوب من المتة وعلق عليه قائلا: "ستحتاج إلى هذا".
Mate, you need to see this... 🧉🇺🇾#MUFC pic.twitter.com/GCHIItJENZ— Manchester United (@ManUtd) August 30, 2024
وحسب موقع ذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لدفع 50 مليون يورو مع إضافة 10 ملايين أخرى كمكافآت لضم أوجارتي.
وساهم اتفاق النادي الإنجليزي مع نابولي على بيع سكوت مكتوميناي مقابل 30 مليون يورو في التعاقد مع أوجارتي بصيغة الانتقال الدائم مثلما كان يريد النادي الفرنسي وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.
وخرج أوجارتي من قائمة فريقه ضد لو هافر ومونبلييه في الدوري الفرنسي تمهيدا لانتقاله.
لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم الماضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع اللاعب الأوروجواياني في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو قادما من سبورتينج لشبونة.
وتعاقد يونايتد مع ليني يورو مدافع ليل، وماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ، ونصير مزراوي ظهير البافاري، وجوشوا زيركزي مهاجم بولونيا.