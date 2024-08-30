بكوب المتة.. مانشستر يونايتد يعلن عن ضم أوجارتي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

أوجارتي

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع مانويل أوجارتي لاعب الوسط قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويمتد العقد لمدة 5 سنوات، أي ينتهي في صيف 2029، مع خيار التمديد لعام آخر.

وقبل الإعلان نشر مانشستر يونايتد فيديو قصير لكوب من المتة وعلق عليه قائلا: "ستحتاج إلى هذا".

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وحسب موقع ذا أثليتك فإن مانشستر يونايتد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان لدفع 50 مليون يورو مع إضافة 10 ملايين أخرى كمكافآت لضم أوجارتي.

وساهم اتفاق النادي الإنجليزي مع نابولي على بيع سكوت مكتوميناي مقابل 30 مليون يورو في التعاقد مع أوجارتي بصيغة الانتقال الدائم مثلما كان يريد النادي الفرنسي وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

وخرج أوجارتي من قائمة فريقه ضد لو هافر ومونبلييه في الدوري الفرنسي تمهيدا لانتقاله.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم الماضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع اللاعب الأوروجواياني في الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو قادما من سبورتينج لشبونة.

وتعاقد يونايتد مع ليني يورو مدافع ليل، وماتيس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ، ونصير مزراوي ظهير البافاري، وجوشوا زيركزي مهاجم بولونيا.

مانويل أوجارتي باريس سان جيرمان الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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