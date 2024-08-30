هاجريد وصل إلى ملعب القديسين.. رامسديل ينتقل من أرسنال إلى ساوثامبتون

شخصية هاجريد تركت سلسلة هاري بوتر وظهرت اليوم الجمعة في ملعب القديسين سانت ماري رسميا.

وأعلن ساوثامبتون رسميا ضمه للحارس الإنجليزي آرون رامسديل قادما من صفوف أرسنال.

وأشار ساوثامبتون إلى أن تعاقد رامسديل مستمر لأربع سنوات.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن الصفقة ستكلف ساوثامبتون 18 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لمليون أخرى لو تجنب الفريق الملقب بالقديسين الهبوط من الدوري الإنجليزي.

هذا بالإضافة لستة ملايين أخرى كحوافز تتعلق بأداء اللاعب.

وكان الحارس الإنجليزي قريبا من الانتقال إلى ولفرهامبتون لكن معاناة الذئاب المادية جعلته ينسحب من الصفقة.

وانضم رامسديل إلى أرسنال قادما من شيفيد يونايتد في عام 2021 ويمتد تعاقده حتى سنة 2026.

ورحل رامسديل عن ارسنال في ظل اعتماد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على ديفيد رايا في حراسة المرمى.

شخصية هاجريد

في الموسم الماضي وفي نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي في ملعبه ويمبلي بين ساوثامبتون وليدز ذهب رامسديل إلى الملعب متنكرا في شخصية هاجريد.

والسبب؟

هو وجود صديقه المقرب ديفيد بروكس مع ساوثامبتون حينما كان معارا له من بورنموث.

واليوم ومع إعلان ساوثامبتون عن تعاقده مع رامسديل وهو يرتدي زي شخصية هاجريد قبل أن يكشف عن نفسه ويوقع العقد.