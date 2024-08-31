لن يذهب مصطفى محمد.. هالر إلى ليجانيس
السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:21
كتب : FilGoal
أعلن ليجانيس الإسباني عن تعاقده مع سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.
سيباستيان هالر
النادي : بوروسيا دورتموند
وتم ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
اللاعب البالغ من العمر 30 عاما حل أزمة الهجوم بالنسبة للفريق الإسباني.
وكان ليجانيس من الأسماء التي ارتبطت بضم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي.
ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ليجانيس الإسباني أرسل عرضا بقيمة 10 ملايين يورو لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي.
ويحتل الفريق العائد جديدا للدوري الإسباني المركز السادس برصيد 5 نقاط في ترتيب المسابقة.
هالر كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو 2022 بعد فترة قصيرة من انضمامه لدورتموند.
وخضع اللاعب الإيفواري للعلاج عن طريق جلسات الكيماوي والخضوع لأكثر من عملية جراحية.
وبعد عودته توج مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2023.
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