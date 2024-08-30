أبولا: بلال مظهر على أعتاب إشتريلا أمادورا البرتغالي

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

احتفال بلال مظهر بهدفه ضد الإمارات في غرب آسيا

أصبح بلال مظهر عبد الرحمن قريبا من الانتقال لصفوف إشتريلا أمادورا البرتغالي.

ووفقا لصحيفة أبولا البرتغالية فإن اللاعب سينتقل بعقد لمدة 3 سنوات.

وسيمتلك باناثينايكوس اليوناني 50% من حقوق اللاعب الاقتصادية، وهو فريقه السابق.

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بلال بدأ مسيرته مع المقاولون العرب ثم انضم لـ لشباب باناثينايكوس في موسم 2019-2020 كما تم تصعيده للفريق الأول.

وبقميص فريق الشباب لـ باناثينايكوس سجل 5 أهداف في 25 مباراة.

Amadora star: Egypt's young international arrives from Panathinaikos

كما حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم قبل الماضي.

وشارك بلال في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي لكنه لم يسجل أهدافا.

ويحتل أمادورا المركز الـ 14 في الدوري البرتغالي برصيد نقطة من 3 مباريات.

وإذا تم التعاقد فسيكون بلال مظهر صاحب الـ 20 عاما المصري رقم 13 الذي يلعب في الدوري البرتغالي.

ويعد أحمد حسن كوكا المصري الأكثر خوضا للمباريات في الدوري البرتغالي برصيد 129 مباراة.

وسبقه كل من علي غزال وعبد الستار صبري وأحمد سيد "زيزو" وصالح جمعة ومروان محسن ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود عزت وعلي فتحي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام حسن.

بلال مظهر إشتريلا أمادورا الدوري البرتغالي
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