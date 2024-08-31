التدعيمات مستمرة.. روما يضم مانو كوني

أعلن نادي روما الإيطالي ضم الفرنسي مانو كوني قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وانضم الفرنسي البالغ 23 عاما على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وارتبط اسم اللاعب من قبل بالانتقال لصفوف ميلان لشغل مركز الوسط المدافع في حال رحيل الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وسيرتدي مانو القميص رقم 17

وساهم مانو في فوز فرنسا بفضية أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة تيري هنري، كما انضم للمنتخب الفرنسي مع ديديه ديشامب.

وأصبح الفرنسي تاسع انتدابات كتيبة دانييلي دي روسي لهذا الموسم.

وضم روما كل من أرتيم دوفبيك وماتيس سولي وإنزو لو في ومانو كوني وأنخيلينيو وصامويل دال وسعود عبد الحميد وماثيو ريان وأليكسيس ساليميكريس.

ويستعد روما للقاء يوفنتوس يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وحصد روما من أول جولتين نقطة وحيدة بعد خسارة وتعادل في الدوري الإيطالي ويحتل حاليا المركز الـ 15.