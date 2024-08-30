الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 20:44

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفع عقوبة إيقاف القيد عن النادي.

وجاء ذلك بعد دفع مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة.

وكتب عمرو أدهم عبر منصة "أكس" قائلا: "تلقينا إخطارات من فيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا، الحمد لله".

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وسبق أن كشف في وقت سابق مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يتم العمل حاليا على إنهاء أزمة مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة في أقرب فرصة ممكنة".

وعلم FilGoal.com أن الإيقاف الجديد لحين سداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل ذلك عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عل طلب نظيره المصري بمد فترة القيد للأهلي والزمالك كي يتسنى للصفقات الجديدة المشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن أي لاعب يتم قيده بعد 31 أغسطس لن يستطيع المشاركة في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف مد فترة القيد للسوبر الإفريقي من 1 سبتمبر حتى الـ12 من الشهر ذاته، ذلك بعدما كان القيد ينتهي في 31 أغسطس.

بمعنى آخر.

أي لاعب يتم قيده في فترة القيد الأولى التي تنتهي في 31 أغسطس سيستطيع المشاركة في البطولات الإفريقية والسوبر الإفريقي.

أما أي لاعب يتم قيده بداية من 1 سبتمبر المقبل سيشارك فقط في السوبر الإفريقي، ومشاركته في البطولات القارية ستكون من بداية من دور المجموعات.

ويقام السوبر الإفريقي في السعودية في ملعب المملكة آرينا في 27 سبتمبر المقبل.

وكان FilGoal.com كشف قبل يومين من مصدر داخل كاف، فإن الاتحاد المصري كان تواصل مع نظيره الإفريقي للسماح بصفقات الأهلي والزمالك المقيدة حتى 30 سبتمبر بالمشاركة في السوبر الإفريقي، خاصة إن القرار لن يضر أي فريق آخر وسيستفيد منه الفريقين المصريين.

يذكر أن تلك الخطوة أقدم عليها الاتحاد المصري بسبب غلق باب القيد المحلي في ظل عدم نهاية كأس مصر حتى الآن.

وسينتهي الموسم المحلي 2023-2024 غدا الجمعة الموافق 30 أغسطس بنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد.

وفي اليوم التالي يُفتح باب القيد المحلي رسميا.

وحتى الآن ضم الأهلي في الانتقالات الصيفية كل من يوسف أيمن ويحيى عطية الله وأشرف داري.

الزمالك القيد السوبر الإفريقي
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