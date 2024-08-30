الزمالك يعلن رفع عقوبة إيقاف القيد

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رفع عقوبة إيقاف القيد عن النادي.

وجاء ذلك بعد دفع مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة.

وكتب عمرو أدهم عبر منصة "أكس" قائلا: "تلقينا إخطارات من فيفا برفع عقوبة إيقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا، الحمد لله".

تم تلقي اخطارات الفيفا برفع عقوبة ايقاف القيد بعد سداد مستحقات مساعدي فيريرا الحمد لله pic.twitter.com/sGqBQVHwsK — Amr Adham (@AAdham62633) August 30, 2024

وسبق أن كشف في وقت سابق مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "يتم العمل حاليا على إنهاء أزمة مستحقات مساعدي جوسفالدو فيريرا المتأخرة في أقرب فرصة ممكنة".

وعلم FilGoal.com أن الإيقاف الجديد لحين سداد مستحقات أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس بواقع 14 ألف دولار لكل منهما.

وكان FilGoal.com قد كشف قبل ذلك عن حصول روي أجواش المساعد الثالث في جهاز فيريرا على حكم أيضا ضد الزمالك بأحقيته في مبلغ 20 ألف دولار.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عل طلب نظيره المصري بمد فترة القيد للأهلي والزمالك كي يتسنى للصفقات الجديدة المشاركة في كأس السوبر الإفريقي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن أي لاعب يتم قيده بعد 31 أغسطس لن يستطيع المشاركة في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية. وحسبما علم FilGoal.com فإن كاف مد فترة القيد للسوبر الإفريقي من 1 سبتمبر حتى الـ12 من الشهر ذاته، ذلك بعدما كان القيد ينتهي في 31 أغسطس.