هل سيلعب تحت قيادة فابريجاس؟ رابطة الدوري الإيطالي تكشف حقيقة انضمام بلال مظهر لـ كومو

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 19:22

كتب : FilGoal

بلال مظهر عبد الرحمن

أصبح بلال مظهر عبد الرحمن لاعبا في صفوف كومو الإيطالي، هذا ما يتضح عبر موقع رابطة الدوري الإيطالي الرسمي.

الموقع يتيح عرض صفقات فرق الدوري الإيطالي التي تمت بجميع الصيغ.

وتم قيد اللاعب بشكل رسمي داخل رابطة الدوري الإيطالي في قوائم الفريق، يوم أمس الخميس الموافق 29 أغسطس.

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ولم يعلن كومو حتى الآن عن الصفقة، لكن وفقا لنيكولو شيريا الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فإن "كومو يعمل على بيع اللاعب".

وفي حال انضم بلال بشكل رسمي فسيكون ثامن مصري يتواجد في الدوري الإيطالي بعد محمد صلاح وهاني سعيد وحازم إمام وأحمد حسام ميدو وأحمد حجازي وصلاح باشا وعبد الله ياسين.

وحصد كومو نقطة وحيدة من أول جولتين في الدوري الإيطالي تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق والذي يمتلك أيضا حصة في أسهم النادي.

وسبق أن كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية منذ قليل أن اللاعب على أعتاب الانتقال لإشتريلا أمادورا البرتغالي. (طالع التفاصيل)

وأشار التقرير البرتغالي إلى أن باناثينايكوس اليوناني سيمتلك 50% من حقوق اللاعب الاقتصادية، وهو فريقه السابق.

بلال بدأ مسيرته مع المقاولون العرب ثم انضم لـ لشباب باناثينايكوس في موسم 2019-2020 كما تم تصعيده للفريق الأول.

وبقميص فريق الشباب لـ باناثينايكوس سجل 5 أهداف في 25 مباراة.

Amadora star: Egypt's young international arrives from Panathinaikos

كما حصد جائزة هداف دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم قبل الماضي.

وشارك بلال في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب مصر الأولمبي لكنه لم يسجل أهدافا.

ويحتل أمادورا المركز الـ 14 في الدوري البرتغالي برصيد نقطة من 3 مباريات.

وإذا تم التعاقد فسيكون بلال مظهر صاحب الـ 20 عاما المصري رقم 13 الذي يلعب في الدوري البرتغالي.

ويعد أحمد حسن كوكا المصري الأكثر خوضا للمباريات في الدوري البرتغالي برصيد 129 مباراة.

وسبقه كل من علي غزال وعبد الستار صبري وأحمد سيد "زيزو" وصالح جمعة ومروان محسن ومحمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود عزت وعلي فتحي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام حسن.

بلال مظهر عبد الرحمن كومو الدوري الإيطالي
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