"كنت أغير حفاضاته".. كريستال بالاس يعلن ضم نكيتياه من أرسنال

أعلن كريستال بالاس عن تعاقده مع إدوارد نكيتياه مهاجم أرسنال لمدة 5 سنوات.

نكيتياه نشأ وعاش طفولته في جنوب لندن حيث يقع نادي كريستال بالاس أيضا، ولكنه بدأ مسيرته كناشئ في تشيلسي قبل انتقاله إلى الجانرز في عمر 14 عاما.

ونشر بالاس فيديو للقاء نكيتياه مع إحدى موظفات النادي التي كانت تسكن بجواره وتعرفه طفلا، لدرجة أنها قالت إنها "اعتادت تغيير حفاضاته" بالنظر للصداقة التي جمعتها بأمه.

"I used to change his nappies" 🥰 When you bump into a familiar face 🫶#CPFC pic.twitter.com/q909YfPrAy — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 30, 2024

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها يوم الثلاثاء أن أرسنال سمح للاعبه بالخضوع للفحص الطبي في بالاس تمهيدا لإتمام الانتقال.

جاء ذلك بعدما وافق أرسنال على عرض قيمته 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وبذلك بات نكيتياه رابع صفقات بالاس الصيفية بعد شادي رياض وإسماعيلا سار ودايتشي كامادا.

وسجل ناشئ أرسنال 38 هدفا في 168 مباراة خاضها مع النادي منذ ظهوره مع الفريق الأول في عام 2018.

وسيكون نكيتياه ثاني لاعب من أكاديمية أرسنال يرحل عن الفريق الصيف الجاري بعد إيميلي سميث روي الذي انضم إلى فولام.

وخسر بالاس أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي ضد برينتفورد ووست هام.