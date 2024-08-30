لن يرحل؟ مصطفى محمد في قائمة نانت لمواجهة مونبييليه

أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت قائمة فريقه لمواجهة مونبييليه في الدوري الفرنسي والتي شهدت تواجد مصطفى محمد ضمن الأسماء المستدعاه.

وربما يغلق ذلك الباب أمام المهاجم المصري للرحيل عن الكناري رغم العروض المقدمة له.

ويحل نانت ضيفا على مونبييليه غدا السبت في الثامنة مساءً في ثالث جولات الدوري الفرنسي.

🛄Le groupe convoqué par Antoine Kombouaré face à Montpellier. 🤝@AMOS_School pic.twitter.com/T2NHbkZ1cb — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2024

ولم يبدأ مصطفى محمد أساسيا في أول جولتين من الدوري الفرنسي مع نانت هذا الموسم.

ويغلق باب الانتقالات مساء اليوم في كل من الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ليستر سيتي الإنجليزي سعى بقوة لضم الدولي المصري.

كما أشارت نفس الصحيفة بعد ذلك بتقدم ليجانيس الإسباني بعرض بقيمة 10 ملايين يورو لضم المهاجم. (طالع التفاصيل)

الصحيفة ذاتها قد أشارت أمس إلى أن مصطفى محمد رفض عرضا من الدوري السعودي مقابل 15 مليون يورو.

كما ذكرت أن وولفرهامبتون كان مهتما بضم اللاعب وكذلك نيس قبل أن يتجه نحو يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند

مارسيليا أيضا حاول استعارة المهاجم المصري لكن الأمور لم تتطور، وفقا التقرير.

وشارك مصطفى محمد كبديل في أول مباراتين لنانت في الموسم الجديد.

مصطفى محمد نجم الزمالك السابق بدأ مسيرته في أوروبا مع جالاتا سراي في 2021.

وانتقل المهاجم الدولي لصفوف نانت في صيف 2022 معارا قبل أن يتم انتقاله بشكل نهائي في صيف 2023.

ولعب مصطفى محمد 82 مباراة بقميص نانت وسجل 19 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.