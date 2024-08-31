من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد
السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:27
كتب : FilGoal
أعلن ريال سوسييداد الإسباني عن تعاقده مع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.
نايف أكرد
النادي : وست هام يونايتد
جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ولجأ سوسييداد للعبة EA FC أو فيفا سابقا لتقديم اللاعب.
في الفيديو حاكى سوسييداد ما يحدث في المسيرة، حين تشتري لاعبا في الساعات الأخيرة من السوق.
🎮 FC. Temporada 2024/25.
🛡 Defensa.
8⃣ Nayef Aguerd.
🤝 Cesión completada.
مرحبا يا نايف 🇲🇦#AguerdTxuriUrdin pic.twitter.com/IHHQ5CRSEC— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 30, 2024
أكرد كان قد انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين.
وقتها وقع البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بالمطارق لمدة 5 سنوات.
وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.
كما حقق أكرد المركز الرابع في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب.
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