من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد

السبت، 31 أغسطس 2024 - 01:27

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - نايف أكرد

أعلن ريال سوسييداد الإسباني عن تعاقده مع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولجأ سوسييداد للعبة EA FC أو فيفا سابقا لتقديم اللاعب.

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في الفيديو حاكى سوسييداد ما يحدث في المسيرة، حين تشتري لاعبا في الساعات الأخيرة من السوق.

أكرد كان قد انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين.

وقتها وقع البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بالمطارق لمدة 5 سنوات.

وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.

كما حقق أكرد المركز الرابع في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب.

ميركاتو نايف أكرد المغرب ريال سوسييداد وست هام
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