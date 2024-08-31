من لعبة EA FC إلى الواقع.. ريال سوسييداد يعلن ضم نايف أكرد

أعلن ريال سوسييداد الإسباني عن تعاقده مع المغربي نايف أكرد مدافع وست هام يونايتد في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

جاء ذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ولجأ سوسييداد للعبة EA FC أو فيفا سابقا لتقديم اللاعب.

في الفيديو حاكى سوسييداد ما يحدث في المسيرة، حين تشتري لاعبا في الساعات الأخيرة من السوق.

🎮 FC. Temporada 2024/25. 🛡 Defensa. 8⃣ Nayef Aguerd. 🤝 Cesión completada. مرحبا يا نايف 🇲🇦#AguerdTxuriUrdin pic.twitter.com/IHHQ5CRSEC — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 30, 2024

أكرد كان قد انضم لوست هام في صيف 2022 قادما من صفوف رين.

وقتها وقع البالغ من العمر 28 عاما على عقد يربطه بالمطارق لمدة 5 سنوات.

وظهر أكرد في 28 مباراة مع وست هام الموسم الماضي.

كما حقق أكرد المركز الرابع في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب.