رومانو: الهلال يقدم عرضا لـ بنفيكا لضم ماركوس ليوناردو

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

ماركوس ليوناردو

قدم نادي الهلال عرضا رسميا إلى بنفيكا للتعاقد مع ماركوس ليوناردو لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن الهلال قدم عرضا رسميا إلى النادي البرتغالي مقابل 40 مليون يورو.

وذكر رومانو أن القرار يعود إلى بنفيكا الآن إذ لم يتخذ النادي أي قرار حتى الآن.

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وتعاقد بنفيكا مع المهاجم البرازيلي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 18 مليون يورو قادما من سانتوس.

وخلال النصف موسم هذا، تمكن اللاعب البالغ من العمر 21 عاما من تسجيل 7 أهداف بالإضافة إلى صناعة هدف آخر خلال 468 دقيقة لعبها في جميع البطولات.

ويسعى النادي السعودي لاستغلال لوائح الاتحاد السعودي في أحقية قيد عدد لاعبين أجانب تحت 21 عاما.

وينتهي عقد ليوناردو مع بنفيكا في 2029.

يذكر أن سوق الانتقالات في السعودية سيغلق في 2 سبتمبر المقبل.

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