ليكيب: ليجانيس ينافس ليستر سيتي لضم مصطفى محمد

الجمعة، 30 أغسطس 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - منتخب مصر

تقدم نادي ليجانيس الإسباني بعرض لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي.

وينافس ليجانيس في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات ليستر سيتي الإنجليزي لضم مهاجم منتخب مصر. (طالع التفاصيل)

ويغلق باب الانتقالات مساء اليوم في كل من الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا

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ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن ليجانيس الإسباني أرسل عرضا بقيمة 10 ملايين يورو لضم مصطفى محمد من نانت الفرنسي.

ويحتل الفريق العائد جديدا للدوري الإسباني المركز السادس برصيد 5 نقاط في ترتيب المسابقة.

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الصحيفة ذاتها قد أشارت أمس إلى أن مصطفى محمد رفض عرضا من الدوري السعودي مقابل 15 مليون يورو.

كما ذكرت أن وولفرهامبتون كان مهتما بضم اللاعب وكذلك نيس قبل أن يتجه نحو يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند

مارسيليا أيضا حاول استعارة المهاجم المصري لكن الأمور لم تتطور، وفقا التقرير.

وشارك مصطفى محمد كبديل في أول مباراتين لنانت في الموسم الجديد.

مصطفى محمد نجم الزمالك السابق بدأ مسيرته في أوروبا مع جالاتا سراي في 2021.

وانتقل المهاجم الدولي لصفوف نانت في صيف 2022 معارا قبل أن يتم انتقاله بشكل نهائي في صيف 2023.

ولعب مصطفى محمد 82 مباراة بقميص نانت وسجل 19 هدفا وصنع 7 آخرين بجميع المسابقات.

مصطفى محمد نانت ليجانيس ليستر سيتي
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