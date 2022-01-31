مباشر - أخبار وصفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأخبار وصفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي في أوروبا.

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تقرير إسباني: تشيلسي يقترب من ضم عثمان ديمبيلي

ذكر موقع "إيه بي سي" الإسباني اليوم الإثنين أن تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبا من ضم الجناح الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.(طالع التفاصيل)

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ديان كولوسيفسكي إلى توتنام

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل ديان كولوسيفسكي إلى توتنام، وسيخرج اللاعب معارا لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملايين يورو.(طالع التفاصيل)

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رودريجو بينتانكور إلى توتنام

أعلن يوفنتوس انتقال لاعبه رودريجو بينتانكور إلى توتنام مقابل 19 مليون يورو على 3 سنوات مع 6 ملايين كمتغيرات.(طالع التفاصيل)

✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit. Welcome to Spurs, Rodrigo! 🇺🇾 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

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فيليبس من ليفربول إلى بورنموث

أعلن نادي ليفربول إعارة مدافعه ناثانيل فيليبس على سبيل الإعارة إلى بورنموث في دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب حتى نهاية الموسم الحالي.(طالع التفاصيل)

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رسميا .. يوفنتوس يضم صفقتين جديدتين

نجح نادي يوفنتوس في إبرام صفقتين متتاليتين اليوم الإثنين بضم دينيس زكريا من بروسيا مونشنجلادباخ وفيديريكو جاتي من فروسينوني.(طالع التفاصيل)

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دوجلاس لويز مستمر مع أستون فيلا

حسب شبكة سكاي سبورتسن، فإن توتنام لن يدخل سباق التعاقد مع دوجلاس لويز من أستون فيلا رغم رحيل ديلي آلي إلى توتنام.

أرسنال كذلك لن يحاول التعاقد مع اللاعب في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وسيستمر في أستون فيلا

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ندومبيلي إلى ليون

أعلن نادي ليون عودة لاعبه تانجاي ندومبيلي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة مقابل 1.42 مليون يورو قادما من توتنام مع أحقية الشراء.

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صفقة انتقال أوباميانج لبرشلونة تتوقف

حسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، محادثات انتقال أوباميانج إلى برشلونة فشلت بسبب الراتب. ابن الـ32 عاما وعائلته سيعودون مما قيل إنه رحلة عائلية، ما لم يحصل برشلونة على أموال في الساعات الأخيرة فلن يتعاقد مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

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لو سيلسو إلى فياريال

كشفت شبكة ساي سبورتس الإخبارية عن اتفاق بين توتنام وفياريال عن انتقال الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لصفوف الغواصات، في انتظار الاتفاق على باقي التفاصيل وبنود اللاعب.

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رامسي إلى رينجرز

حسب سكاي سبورتس، فإن الويلزي آرون رامسي أتم اتفاقه للانتقال لصفوف رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم مع أحقية الشرا. رينجرز سيتكفل بجزء من راتبه.

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ديلي آلي إلى إيفرتون

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن الإنجليزي ديلي آلي أتم اتفاقه للانتقال من توتنام إلى إيفرتون بشكل نهائي ومن المنتظر أن يخضع للفحص الطبي في الساعات المقبلة بعد طلب فرانك لامبارد مدرب الفريق الجديد.

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مانشستر سيتي يضم مهاجم ريفر بليت

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من نادي ريفر بليت.(طالع التفاصيل)

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تقرير: رينجرز ينقذ رامسي من التجميد في يوفنتوس

وافق يوفنتوس الإيطالي على إعارة لاعبه الويلزي آرون رامسي إلى رينجرز الاسكتلندي حتى نهاية الموسم بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.(طالع التفاصيل)

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رومانو: ثنائي توتنام في طريقه للخروج على سبيل الإعارة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اقتراب كل من بريان جيل وتانجواي ندومبيلي لاعبا توتنام من الخروج على سبيل الإعارة.(طالع التفاصيل)

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تقرير: أوباميانج يخفض راتبه لأجل برشلونة.. وديمبيلي خارج الصفقة

لا يزال العمل جاريا على انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.(طالع التفاصيل)

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أس: أرسنال يتجه إلى موراتا لتعويض أوباميانج

بدأ أرسنال التحرك لضم ألفارو موراتا في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.(طالع التفاصيل)

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أياكس يضم محمد إحتارين من يوفنتوس

أعلن ناديا يوفنتوس وأياكس انتقال محمد إحتارين من الأول إلى الأخير على سبيل الإعارة.(طالع التفاصيل)

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تقرير: أرسنال يتحرك لضم بديل أوباميانج

حسب "سبورت إيطاليا" فإن أرسنال يسرع إجراءات التعاقد مع راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول خلال الميركاتو الشتوي.(طالع التفاصيل)

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سكاي: فان دي بيك يجري الكشف الطبي في إيفرتون

يتجه الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مدينة ليفربول لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى إيفرتون.(طالع التفاصيل)

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مسألة وقت.. زكريا يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

يخضع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى الكشف الطبي في يوفنتوس الإيطالي قبل إتمام الصفقة التي تقدر قيمتها بـ7 مليون يورو إجمالا.(طالع التفاصيل)

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بيلد: الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي تم مقابل راتب ضخم

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وصول ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لضمه بداية من الموسم المقبل.(طالع التفاصيل)

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إيركسن يعود لكرة القدم من بوابة برينتفورد

أعلن برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنام هوتسبر وإنتر ميلان السابق، وذلك لمدة 6 أشهر. (طالع التفاصيل)

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