أس: أرسنال يتجه إلى موراتا لتعويض أوباميانج

الإثنين، 31 يناير 2022 - 15:52

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا - يوفنتوس × ميلان

بدأ أرسنال التحرك لضم ألفارو موراتا في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

ألفارو موراتا

النادي : يوفنتوس

أرسنال

وقالت تقارير إن برشلونة سعى للحصول على موراتا في يناير الجاري، قبل أن يتجه إلى الجابوني أوباميانج الذي ابتعد عن حسابات ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال.

ومع اقتراب أوباميانج من ارتداء قميص فريق بلاوجرانا، يريد أرسنال تعويض مهاجمه.

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ويلعب موراتا مع يوفنتوس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد منذ صيف 2020.

وأصبحت مشاركة موراتا مع العملاق الإيطالي مهددة بعد انضمام المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش إلى فريق السيدة العجوز.

وشارك الإسباني مع بيانكونيري هذا الموسم في 29 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق شاسع عن المتصدر مانشستر سيتي 20 نقطة ويتبقى له 3 مباريات.

موراتا أرسنال برشلونة أوباميانج
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