ثنائي يوفنتوس إلى توتنام

الإثنين، 31 يناير 2022 - 18:35

كتب : FilGoal

يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل الثنائي رودريجو بينتانكور وديان كولوسيفسكي إلى توتنام.

وسينتقل بينتانكور لصفوف توتنام مقابل 19 مليون يورو ستدفع على 3 سنوات بجانب 8 ملايين يورو كمتغيرات.

وبحسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن بوكا جونيورز النادي سيحصل على 30% من قيمة الصفقة.

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وشارك بينتانكور في 181 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 18 آخرين وحصد 7 ألقاب.

على الجانب الآخر، سيخرج كولوسيفسكي معارا لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملايين يورو.

ويتواجد بند إلزامية الشراء مقابل 35 مليون يورو حال الوصول لدوري أبطال أوروبا والمشاركة في عدد معين من المباريات.

حال دفع الـ35 مليون يورو ستكون على 5 أقساط.

ولعب كولوسيفسكي 74 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالها 9 أهداف وصنع 10 آخرين وفاز ببطولتين.

وتعاقد يوفنتوس مع صفقتين خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات. (طالع التفاصيل)

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