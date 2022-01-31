تقرير: رينجرز ينقذ رامسي من التجميد في يوفنتوس

الإثنين، 31 يناير 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

آرون رامسي

وافق يوفنتوس الإيطالي على إعارة لاعبه الويلزي آرون رامسي إلى رينجرز الاسكتلندي حتى نهاية الموسم بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.

وبدأ رامسي مباراة واحدة كأساسي مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كما تم إبلاغه من مدربه ماسيميليانو أليجري أنه ليس ضمن خططه، حيث تم استبعاده من قائمة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب "توتوسبورت" الإيطالية فإن رامسي يواجه التجميد إن لم يتمكن من إتمام صفقة خروجه اليوم.

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ويكفل عرض رينجرز الذي يدربه الهولندي جيوفاني فان برونكهورت فرصة اللعب بصورة مستمرة أمام رامسي، بعد أن أفسدت الإصابات فترته مع يوفنتوس.

وقرر أليجري وضع رامسي على قائمة البيع، مؤكدا أنه لا يملك مستقبل في تورينو ولن يتم الاعتماد عليه.

ويساوي راتب رامسي قرابة 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، ما يجعله ثالث أعلى راتب في الفريق بعد ماتيس دي ليخت وباولو ديبالا.

وذكر الصحفي فابريزيو رومانو أن صفقة انتقال اللاعب الويلزي في طريقها للاكتمال، حيث سيملك رينجرز خيار الشراء.

وكان رامسي قد انضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حر خلال صيف 2019، ومنذ ذلك الوقت لعب 70 مباراة وسجل 6 أهداف.

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