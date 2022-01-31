أثليتك: مانشستر يونايتد أبلغ لينجارد برفض رحيله في الانتقالات الشتوية

أخبر مانشستر يونايتد لاعبه جيسي لينجارد برفض رحيله عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

جيسي لينجارد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن رفض إدارة النادي رحيل لينجارد جاء بعد رحيل أنتوني مارسيال والقبض على ماسون جرينوود بتهمة الاعتداء واغتصاب صديقته.

وأشار التقرير إلى أن رالف رانجنيك المدير الفني ليونايتد اجتمع بلينجارد ووافق على مطلبه بالرحيل لكن الظروف الأخيرة أدت لقرار من إدارة النادي بالإبقاء على اللاعب الإنجليزي.

جاء ذلك على الرغم من تقدم نيوكاسل ووست هام بعرضين جديدين محسنين لضم لينجارد.

وشارك لينجارد خلال الموسم الجاري مع يونايتد في 14 مباراة سجل خلالهم هدفين.

وينتهي تعاقد لينجارد مع يونايتد بنهاية الموسم الجاري ورفض اللاعب سابقا تجديد تعاقده.