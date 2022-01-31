أثليتك: مفاوضات انتقال أوباميانج إلى برشلونة تتوقف

توقفت صفقة انتقال المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج من أرسنال إلى برشلونة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي.

وكان أوباميانج قد وصل مع عائلته إلى برشلونة صباح اليوم وسط تقارير عن اتفاق قريب مع برشلونة للانتقال.

وأشار روجر توريلو صحفي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى أن أوباميانج كان مستعدا لخفض راتبه إلى 100 ألف يورو أسبوعيا للمساعدة على إتمام انتقاله إلى ملعب كامب نو.

بحسب ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك، فإن محادثات انتقال أوباميانج إلى برشلونة فشلت بسبب الراتب. ابن الـ32 عاما وعائلته سيعودون مما قيل إنه رحلة عائلية، ما لم يحصل برشلونة على أموال في الساعات الأخيرة فلن يتعاقد مع اللاعب

أيضا ذكر جيمس أولي صحفي "إي إس بي إن" أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لن يكون طرفا في أي اتفاق محتمل مع أرسنال.

ويبحث أرسنال عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي بدأ بسحب شارة القيادة منه قبل استبعاده نهائيا من المشاركة في المباريات.

وشارك أوباميانج مع أرسنال منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

ويتواجد الجابوني في مدينة برشلونة الآن لإجراء الكشف الطبي، وفقا لما ذكره الصجفي جيرارد روميو.