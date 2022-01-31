تقرير: أرسنال يتحرك لضم بديل أوباميانج

الإثنين، 31 يناير 2022 - 13:02

كتب : FilGoal

راؤول دي توماس

يسعى نادي أرسنال لتعويض الرحيل الوشيك لمهاجمه بيير-إيمريك أوباميانج خلال سوق الانتقالات الشتوية.

راؤول دي توماس

النادي : إسبانيول

أرسنال

وأصبح نادي برشلونة على بعد خطوة واحدة من التعاقد مع المهاجم الجابوني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم مع عدم وضع خيار الشراء وهو ما وافق عليه أرسنال ولكن المحادثات جارية حاليا حول النسبة التي سيغطيها برشلونة من راتب اللاعب وفقا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس. (طالع التفاصيل من هنا)

ويبحث أرسنال عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا الذي بدأ بسحب شارة القيادة منه قبل استبعاده نهائيا من المشاركة في المباريات.

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وحسبما نشرت "سبورت إيطاليا" فإن فريق المدفعجية يسرع إجراءات التعاقد مع راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول خلال الميركاتو الشتوي.

وفشل أرسنال في ضم الصربي دوشان فلاهوفيتش بسبب مطالب فيورنتينا قبل أن ينتقل اللاعب إلى يوفنتوس مقابل 70 مليون يورو.

ويمتلك راؤول دي توماس عقدا مع إسبانيول يمتد حتى 2026 بشرط جزائي بقيمة 70 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ27 عاما مع الفريق هذا الموسم في 23 مباراة سجل خلالها 12 هدفا وصنع هدفين في جميع البطولات.

ويحتل إسبانيول المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة.

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