سكاي: فان دي بيك يجري الكشف الطبي في إيفرتون

الإثنين، 31 يناير 2022 - 12:13

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - واتفورد × مانشستر يونايتد

يتجه الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مدينة ليفربول لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى إيفرتون.

جاء ذلك بحسب ما كشفته شبكة "سكاي سبورتس"، حيث كان الهولندي قريبا من كريستال بالاس قبل دخول إيفرتون على الخط.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو قد كشف أمس عن موافقة فان دي بيك على عرض إيفرتون.

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وذكر رومانو أن إيفرتون دخل سباق ضم اللاعب الهولندي يوم السبت فقط قبل أن ينجح في ضم اللاعب.

ومن المقرر أن يتحمل إيفرتون راتب اللاعب في النصف الثاني من الموسم.

ولا يعيش النجم الهولندي أفضل أيامه مع مانشستر يونايتد، حيث لا يحظى سوى بدقائق مشاركة قليلة رفقة الشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وشارك صاحب الـ24 عاما مع مانشستر يونايتد في 14 مباراة، 8 منهم كانت في الدوري وسجل خلالهم هدفه الوحيد بقميص الفريق.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع دوني فان دي بيك في صيف 2020 قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في صفقة كلفت خزائن الشياطين الحمر 35 مليون يورو.

على الجانب الآخر يقترب إيفرتون من إعلان فرانك لامبارد مدربا جديدا له بعقد يمتد لموسمين ونصف.

وأعلن التوفيز إقالة المدرب رافاييل بينيتيز في وقت سابق من يناير الجاري، على خلفية الهزيمة أمام نورويتش بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبعد عن منطقة الهبوط بـ4 نقاط فقط، بفوز وحيد و3 تعادلات في آخر 14 مباراة.

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