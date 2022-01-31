تقرير: بلايلي ينضم إلى بريست الفرنسي

يقترب يوسف بلايلي من الانضمام إلى صفوف بريست الفرنسي في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لموقع "Le 10 Sport" الفرنسي فإن اللاعب الجزائري سيوقع على عقد يربطه بالنادي الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري.

هذا بالإضافة لإمكانية مد التعاقد لثلاث سنوات أخرى بعد ذلك.

ويحتل نادي بريست المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعدما حصد 28 نقطة ويبتعد عن المركز الخامس المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي بفارق ست نقاط فقط.

وكان بلايلي فسخ تعاقده مع نادي قطر القطري في شهر ديسمبر الماضي بالتراضي دون الكشف عن الأسباب.

ولكن بعد عدة أيام كشف فيصل الشعيبي المدير التنفيذي لنادي قطر عن الأسباب وقال: "بلايلي طلب زيادة عقده مع نهاية الموسم الماضي، ولم يقدر النادي على ذلك. ثم طلب في بداية الموسم الجاري الانتقال لناد آخر، لكن العرض لم يكن مناسبا".

وأضاف "مستوى بلايلي لم يرق لطموحات النادي، بخلاف ما ظهر به مع منتخب الجزائر. والد اللاعب قال إنه تلقى عرضا أوروبيا. اجتمعت الإدارة مع الجهاز الفني وقررا فسخ العقد، اللاعب جاء النادي بعد مباراة الجزائر وقطر مباشرة لننهي الأمور".

وأتم "بلايلي تنازل عن مستحقات والنادي وافق على رحيله لأن العرض المقدم كان جيدا".

ولعب بلايلي في نادي قطر من نوفمبر 2020 ومثل النادي في 24 مباراة وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

وبعد ذلك كان بلايلي قريبا من الانضمام إلى مارسيليا بأن عدم امتلاك اللاعب لوكيل أعمال معتمد وإدارة والده لكافة أمور مسيرته عقد الصفقة.