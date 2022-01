مسألة وقت.. زكريا يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

يخضع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى الكشف الطبي في يوفنتوس الإيطالي قبل إتمام الصفقة التي تقدر قيمتها بـ7 مليون يورو إجمالا.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع جلادباخ بنهاية الموسم الحالي، ما سهل الحصول عليه بثمن زهيد في يناير.

وسيدفع يوفي 5 مليون يورو قيمة أساسية للصفقة و2 مليون يورو كمتغيرات، للتعاقد مع زكريا البالغ من العمر 25 عاما.

ووصل زكريا إلى مقر يوفنتوس الطبي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن المصادر الإيطالية أوضحت أن راتب اللاعب سيكون 3 مليون يورو سنويا.

Juventus new signing Denis Zakaria on his way for medical tests and contract signing. Deal set to be announced today for €5m plus €3m add ons to Gladbach. ⚪️⚫️ #Juventus

Contract until June 2026 and done deal. Exclusive pic here 📸⤵️ pic.twitter.com/A5sYm3AcbE