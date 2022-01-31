مسألة وقت.. زكريا يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

الإثنين، 31 يناير 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

دينيس زكريا

يخضع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى الكشف الطبي في يوفنتوس الإيطالي قبل إتمام الصفقة التي تقدر قيمتها بـ7 مليون يورو إجمالا.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع جلادباخ بنهاية الموسم الحالي، ما سهل الحصول عليه بثمن زهيد في يناير.

وسيدفع يوفي 5 مليون يورو قيمة أساسية للصفقة و2 مليون يورو كمتغيرات، للتعاقد مع زكريا البالغ من العمر 25 عاما.

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ووصل زكريا إلى مقر يوفنتوس الطبي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن المصادر الإيطالية أوضحت أن راتب اللاعب سيكون 3 مليون يورو سنويا.

يوفنتوس دينيس زكريا بوروسيا مونشنجلادباخ الدوري الإيطالي
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