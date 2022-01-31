تقرير: أوباميانج يخفض راتبه لأجل برشلونة.. وديمبيلي خارج الصفقة

الإثنين، 31 يناير 2022 - 16:31

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال ضد بيرنلي

لا يزال العمل جاريا على انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب روجر توريلو صحفي "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن أوباميانج مستعد لخفض راتبه إلى 100 ألف يورو أسبوعيا للمساعدة على إتمام انتقاله إلى ملعب كامب نو.

أيضا ذكر جيمس أولي صحفي "إي إس بي إن" أن الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لن يكون طرفا في أي اتفاق محتمل مع أرسنال.

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ويبقى ديمبيلي خارج الفريق في الوقت الحالي نظرا لعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي في الصيف المقبل، وعدم استعداد الإدارة لتلبية مطالبه الجديدة.

ويبحث أرسنال عن مخرج لأوباميانج من الفريق وذلك بعد خروجه من حسابات ميكيل أرتيتا مدرب الفريق الذي بدأ بسحب شارة القيادة منه قبل استبعاده نهائيا من المشاركة في المباريات.

وشارك أوباميانج مع أرسنال منذ بداية الموسم الحالي في 15 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصناعة هدفين.

ويتواجد الجابوني في مدينة برشلونة الآن لإجراء الكشف الطبي، وفقا لما ذكره الصجفي جيرارد روميو.

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