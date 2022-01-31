ليفربول يعير فيليبس إلى بورنموث

الإثنين، 31 يناير 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

ناثانيل فيليبس ليفربول

أعلن نادي ليفربول إعارة مدافعه ناثانيل فيليبس على سبيل الإعارة إلى بورنموث في دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب حتى نهاية الموسم الحالي.

ووقع ناثانيل فيليبس عقدا طويل الأمد مع ليفربول الموسم الماضي.

وشارك فيليبس مع ليفربول في 4 مباريات هذا الموسم في جميع البطولات بمجموع دقائق 224 دقيقة.

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خروج فيليبس هو الثاني له من ليفربول على سبيل الإعارة بعد شتوتجارت الألماني في موسم 2019-2020.

ولعب ابن الـ24 عاما في 24 مباراة مع ليفربول منذ تصعيده للفريق الأول في 2019 سجل خلالها هدفا واحدا وصنع آخر.

وتعاقد ليفربول مع الكولومبي لويس دياز قادما من صفوف بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.

ليفربول بورنموث ناثانيل فيليبس الدوري الإنجليزي
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