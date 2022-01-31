مانشستر سيتي يضم مهاجم ريفر بليت

الإثنين، 31 يناير 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

ألفاريز

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من نادي ريفر بليت.

وأوضح النادي في بيان: "انضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي بعد التوقيع على عقد يربطه بالنادي لمدة خمس سنوات ونصف".

وأضاف البيان "سيبقى ألفاريز مع ريفر بليت على سبيل الإعارة حتى يوليو من عام 2022 على الأقل".

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اللاعب البالغ من العمر 22 عاما خاض خمس مباريات دولية مع الأرجنتين.

وقال تكسيكي بيجيريستين مدير كرة القدم في سيتي لموقع ناديه: "جوليان لاعب تابعناه لفترة من الوقت، إنه قادر على العمل في عدد من الأدوار الهجومية، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أنه أحد أفضل اللاعبين المهاجمين الشباب في أمريكا الجنوبية".

وأضاف "أنا سعيد للغاية لأننا نجحنا في ضمه إلى مانشستر سيتي. أعتقد حقا أننا نستطيع أن نوفر له الظروف المناسبة لأن يصبح لاعبا كبيرا".

ألفاريز ظهر لأول مرة مع فريق ريفر بلايت في أكتوبر عام 2018، وقد اكتسب شهرة كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في الأرجنتين.

وسجل المهاجم الشاب 36 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 96 مباراة مع ريفر بليت، بما في ذلك هدف الفوز 4-0 على راسينج في نوفمبر، وهي النتيجة التي حسمت لقب الدوري الأرجنتيني لصالح ريفر.

ظهر ألفاريز لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة تصفيات كأس العالم ضد تشيلي في يونيو من العام الماضي، بعدما دخل كبديل لأنخيل دي ماريا بعد ساعة من بداية المباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بكأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.

جوليان ألفاريز مانشستر سيتي ريفر بليت
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