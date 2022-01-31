تقرير إسباني: تشيلسي يقترب من ضم عثمان ديمبيلي

الإثنين، 31 يناير 2022 - 18:24

كتب : FilGoal

عثمان ديمبيلي برشلونة أوساسونا الدوري الإسباني

مازال مصير عثمان ديمبيلي جناح برشلونة معلقا والأنباء حول ناديه الجديد مستمرة بلا توقف.

وتلك المرة ذكر موقع "إيه بي سي" الإسباني اليوم الإثنين أن تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبا من ضم الجناح الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي سيضم ديمبيلي بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

أخبار متعلقة
ليفربول يعير فيليبس إلى بورنموث يوفنتوس يضم صفقتين جديدتين إيتو للاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر: إنها الحرب

وأوضح التقرير أن مصدر قريب من الصفقة أن انتقال ديمبيلي إلى تشيلسي أصبح وشيكا بنسبة 99% ما لم يحدث أي متغيرات طارئة.

ورفض ديمبيلي تجديد تعاقده مع برشلونة والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولا يشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما باستمرار مع برشلونة تحت قيادة مدربه الحالي تشافي هيرنانديز.

وخاض ديمبيلي خلال الموسم الجاري 11 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين آخرين.

تشيلسي عثمان ديمبيلي برشلونة
نرشح لكم
ثنائي يوفنتوس إلى توتنام ليفربول يعير فيليبس إلى بورنموث أثليتك: مفاوضات انتقال أوباميانج إلى برشلونة تتوقف مانشستر سيتي يضم مهاجم ريفر بليت
أخر الأخبار
ثنائي يوفنتوس إلى توتنام 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير إسباني: تشيلسي يقترب من ضم عثمان ديمبيلي 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفربول يعير فيليبس إلى بورنموث 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيتو للاعبي الكاميرون قبل مواجهة مصر: إنها الحرب 46 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
يوفنتوس يضم صفقتين جديدتين 47 دقيقة | الدوري الإيطالي
أثليتك: مفاوضات انتقال أوباميانج إلى برشلونة تتوقف 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد عيد يقطع إعارته مع الإسماعيلي ويعود إلى الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر - أخبار وصفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي