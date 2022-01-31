تقرير إسباني: تشيلسي يقترب من ضم عثمان ديمبيلي
الإثنين، 31 يناير 2022 - 18:24
كتب : FilGoal
مازال مصير عثمان ديمبيلي جناح برشلونة معلقا والأنباء حول ناديه الجديد مستمرة بلا توقف.
عثمان ديمبيلي
النادي : برشلونة
وتلك المرة ذكر موقع "إيه بي سي" الإسباني اليوم الإثنين أن تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبا من ضم الجناح الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
وأشار التقرير إلى أن تشيلسي سيضم ديمبيلي بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.
وأوضح التقرير أن مصدر قريب من الصفقة أن انتقال ديمبيلي إلى تشيلسي أصبح وشيكا بنسبة 99% ما لم يحدث أي متغيرات طارئة.
ورفض ديمبيلي تجديد تعاقده مع برشلونة والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
ولا يشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما باستمرار مع برشلونة تحت قيادة مدربه الحالي تشافي هيرنانديز.
وخاض ديمبيلي خلال الموسم الجاري 11 مباراة سجل خلالهم هدفا وصنع اثنين آخرين.
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