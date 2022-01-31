بيلد: الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي تم مقابل راتب ضخم

الإثنين، 31 يناير 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - كلوب بروج

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وصول ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لضمه بداية من الموسم المقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

ريال مدريد

وقالت بيلد بأن ريال مدريد قد توصل لاتفاق نهائي مع مبابي من أجل ضمه مقابل راتب ضخم يعادل ما يقارب الـ 50 مليون يورو قبل الضرائب، وهو ضعف راتبه مع باريس سان جيرمان.

وسيعلن ريال مدريد عن الصفقة وضم اللاعب رسميا عقب مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

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وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأصبح اللاعب حرا في التفاوض مع أي فريق للانضمام إليه بشكل مجاني بداية من الموسم القبل.

وكان ريال مدريد قد قدم عرضا لباريس سان جيرمان لضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 180 مليون يورو ولكن النادي الفرنسي رفض في محاولة لإقناع اللاعب لتمديد تعاقده مع الفريق.

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ولذلك بحسب بيلد سينتظر ريال مدريد إلى ما بعد المواجهة من أجل الإعلان عن ضم اللاعب.

اللاعب صاحب الـ 23 عاما كان قد انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادما من موناكو، وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 199 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 151 هدفا وصناعة 77 آخرين.

ريال مدريد كيليان مبابي
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