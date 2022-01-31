أياكس يضم محمد إحتارين من يوفنتوس

الإثنين، 31 يناير 2022 - 13:39

كتب : FilGoal

محمد إحتارين - يوفنتوس

أعلن ناديا يوفنتوس وأياكس انتقال محمد إحتارين من الأول إلى الأخير على سبيل الإعارة.

محمد أمين إحتاراين

النادي : سامبدوريا

وأفاد يوفنتوس في بيان: "انضم اللاعب محمد إحتارين إلى صفوف نادي أياكس لمدة 12 شهرا".

وأضاف البيان "انتقل اللاعب إلى الفريق الهولندي بصفة مؤقتة حتى 3 يناير 2023 مع وجود بند بأحقية الشراء".

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ولعب إحتارين في صفوف سامبدوريا على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم لكنه لم ينجح هناك.

ويمتد عقد إحتارين مع البيانكونيري حتى صيف 2025.

اللاعب البالغ من العمر 19 عاما يملك الجنسية الهولندية من أصول مغربية.

وفضل إحتارين تمثيل الطواحين الهولندية على أسود الأطلس.

لكنه لم يخض أي مباراة رسمية مع منتخب هولندا حتى الآن.

محمد إحتارين يوفنتوس أياكس
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