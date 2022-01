إريكسن يعود إلى كرة القدم عبر بوابة برينتفورد

أعلن برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنام هوتسبر وإنتر ميلان السابق، وذلك لمدة 6 أشهر.

ويأتي ذلك بعد 7 أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية كادت تودي بحياته خلال منافسات يورو 2020 مع منتخب الدنمارك.

ولم يتمكن إريكسن من الاستمرار مع إنتر ميلان بسبب لوائح الدوري الإيطالي، حيث تم زراعة جهاز تنظيم نبضات لأجله، وهو ما يمنع من اللعب في إيطاليا حتى يتم نزعه.

وقال إريكسن: "أنا سعيد بالتوقيع لنادي برينتفورد. لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مجددا وأراكم قريبا".

بينما أكد فيل جيلز مدير الكرة في برينتفورد أن كل الاحتياطات قد تم أخذها لتفادي تكرار ما حدث للنجم الدنماركي في السابق.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp