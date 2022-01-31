إريكسن يعود إلى كرة القدم عبر بوابة برينتفورد

أعلن برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنام هوتسبر وإنتر ميلان السابق، وذلك لمدة 6 أشهر.

ويأتي ذلك بعد 7 أشهر فقط من تعرضه لأزمة قلبية كادت تودي بحياته خلال منافسات يورو 2020 مع منتخب الدنمارك.

ولم يتمكن إريكسن من الاستمرار مع إنتر ميلان بسبب لوائح الدوري الإيطالي، حيث تم زراعة جهاز تنظيم نبضات لأجله، وهو ما يمنع من اللعب في إيطاليا حتى يتم نزعه.

وقال إريكسن: "أنا سعيد بالتوقيع لنادي برينتفورد. لا يمكنني الانتظار حتى أبدأ مجددا وأراكم قريبا".

بينما أكد فيل جيلز مدير الكرة في برينتفورد أن كل الاحتياطات قد تم أخذها لتفادي تكرار ما حدث للنجم الدنماركي في السابق.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee 🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season 📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

ولم يملك إريكسن عقدا في الوقت الحالي، بعد اتفاقه مع ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي على فسخ العقد بالتراضي في ديسمبر الماضي.

وعانى اللاعب من أزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا في الثاني عشر من يونيو الماضي ضمن منافسات يورو 2020.

وتحدث إريكسن في بداية الشهر الجاري عن رغبته في العودة إلى كرة القدم مرة أخرى، مستهدفا التواجد في قائمة منتخب الدنمارك لخوض كأس العالم 2022 في قطر.

وقال وكيله مارتن شوتس إن عودة إريكسن إلى الكرة الإنجليزية ستشعره وكأنه عاد إلى الديار.

ولعب إريكسن في صفوف توتنام هوتسبر بين عامي 2013 و2020، حيث انتقل إليه من أياكس الهولندي وغادره صوب إنتر ميلان، بعد أن لعب بقميصه أكثر من 300 مباراة.

ولم يتمكن إريكسن من اللعب في إيطاليا بسبب قواعد الدوري الإيطالي في التعامل مع مشاكل القلب، ليتدرب مع ناديه الأسبق أودينسي الدنماركي الذي لعب له بين عامي 2005 و2008.