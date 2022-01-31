رومانو: ثنائي توتنام في طريقه للخروج على سبيل الإعارة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اقتراب كل من بريان جيل وتانجواي ندومبيلي لاعبا توتنام من الخروج على سبيل الإعارة.

ندومبيلي الذي كان قد انضم إلى توتنام من صفوف ليون الفرنسي في طريقه للعودة إلى ناديه القديم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وفقا لرومانو فإن عقد ندومبيلي مع ليون سيحتوي على بند أحقية الشراء بنهاية الموسم مقابل 65 مليون يورو.

بينما يقترب بريان جيل والذي انضم لتوتنام في بداية الموسم الحالي في طريقه للخروج على سبيل الإعارة لفالنسيا حتى نهاية الموسم.

ولا يتواجد بند أحقية الشراء أو أحقية تمديد الإعارة في عقد جيل مع فالنسيا.

كلا اللاعبين لم يلعبا بشكل أساسي ضمن خطط كونتي مع توتنام ولذلك فإن خروجهم خصوصا على سبيل الإعارة سيكون الحل الأمثل أمامهم وأمام النادي من أجل الحصول على دقائق للمشاركة.

ندومبيلي شارك في 16 مباراة منذ بداية الموسم وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفا آخر.

بينما شارك جيل في 20 مباراة صنع خلالهم هدفا واحد ولم يتمكن من تسجيل أي هدف.