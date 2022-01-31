انتهى اليوم الأخير من الانتقالات الشتوية.. تعرف على الصفقات التي أبرمت بشكل رسمي

انتهى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية بشكل رسمي وهنا ملف كامل بالصفقات التي أبرمت رسميا وتلك التي كانت تكهنات قبل إتمامها.

----------------------------------------------

صفقة جديدة لـ ليفربول

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن ليفربول اتفق مع فولام على ضم الإنجليزي الشاب فابيو كارفاليو.

وسينتقل اللاعب إلى ليفربول بعقد مدته 5 سنوات وسيبقى مع فولام معارا حتى نهاية الموسم.

وتصل قيمة الصفقة إلى حوالي 10 مليون يورو.

وسيقدم ليفربول طلبا لرابطة البريميرليج للسماح بمهلة إضافية تصل إلى ساعتين لإتمام تسجيل اللاعب.

----------------------------------------------

آرون رامسي إلى رينجرز

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي انتقال لاعبه الويلزي آرون رامسي لصفوف رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء.

----------------------------------------------

مانشستر يونايتد يرفض إعارة هندرسون إلى واتفورد

حسب صامويل لوكهرست صحفي مانشستر إيفينينج نيوز، فإن مانشستر يونايتد رفض خروج حارسه الإنجليزي دين هندرسون إلى واتفورد على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

----------------------------------------------

لابورتا يعلق على مستقبل ديمبيلي

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة في تصريحات للصحفيين: "ما زال أمامنا خيار أخير فيما يخص مستقبل عثمان ديمبيلي".

----------------------------------------------

صفقة جديدة لأرسنال

حسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورتس، فإن أرسنال حسم تعاقده مع أوستن تراستي مدافع كولورادو رابيدز.

ابن الـ23 عاما سيستمر مع فريقه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

----------------------------------------------

نفي اهتمام توتنام بديمبيلي

شدد الثنائي فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس وألاسداير جولد صحفي فوتبول لندن على أن توتنام لم يقدم أي عرض للحصول على خدمات عثمان ديمبيلي من برشلونة

ولم يكن النادي الإنجليزي مهتما بالتعاقد مع اللاعب وكذلك ديمبيلي نفسه.

----------------------------------------------

تقرير: ديمبيلي مستمر مع برشلونة

كشف راديو مونت كارلو أن الفرنسي عثمان ديمبيلي سيستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم ولن يرحل عن صفوف الفريق

----------------------------------------------

أوباميانج يقترب من برشلونة

حسب سكاي سبورتس وESPN وجول، أوباميانج سينتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال مجاني بعد إنهاء عقده مع أرسنال.

----------------------------------------------

عرض جديد لعثمان ديمبيلي

حسب موندو ديبورتيفو، فإن توتنام قدم عرضا للتعاقد مع عثمان ديمبيلي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

توتنام سيكون النادي الإنجليزي الثالث الذي يرتبط اسمه بضم ديمبيلي بعد مانشستر يونايتد وتشيلسي.

----------------------------------------------

ليفربول يقترب من ضم صفقة جديدة

حسب سكاي سبورتس وبي بي سي، فإن المفاوضات بين ليفربول وفولام مستمرة بخصوص انتقال فابيو كارفاليو لصفوف الريدز.

يرغب فولام في الحصول على أكثر من 6-7 مليون يورو، ليفربول يجهز عقدا لمدة 5 مواسم إذا تم الاتفاق وسيبقى مع فولام حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

----------------------------------------------

لابورتا يتحدث عن أوباميانج مجددا

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة في تصريحات للصحفيين عن أوباميانج: ""إنه يحل مشكلاته مع آرسنال ونحن نتطلع إلى ذلك. ماتيو يعمل على حلها، كما هو الحال دائمًا. نرغب في التعاقد معه".

----------------------------------------------

هل اقترب أوباميانج من برشلونة؟

حسب راديو كتاليونيا وكادينا كوبي، أبلغ نادي برشلونة المستشفى أن أوباميانج سيأتي للفحص الطبي قريبا.

----------------------------------------------

فان دي بيك إلى إيفرتون

أعلن مانشستر يونايتد انتقال لاعبه الهولندي دوني فان دي بيك معارا إلى إيفرتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

----------------------------------------------

لو سيلسو إلى فياريال

أعلن نادي توتنام هوتسبير انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو إلى فياريال الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

----------------------------------------------

برشلونة لم يستسلم في صفقة أوباميانج

شدد خوان لابورتا حارس برشلونة أن ناديه لم يستسلم بعد في صفقة انتقال أوباميانج من أرسنال.

وقال لابورتا في تصريحات للصحفيين: "نريد التعاقد مع أوباميانج، الأمر معقد ولكن ما زال هناك أمل".

----------------------------------------------

حارس برشلونة إلى جالاتاسراي

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال حارسه إناكي بينا إلى جالاتاسراي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

LATEST NEWS | FC Barcelona and @Galatasaray have reached an agreement for the loan of goalkeeper @inakipenya until the end of this season. — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2022

----------------------------------------------

يوسف بلايلي قريب من بريست الفرنسي

اقترب يوسف بلايلي من الانضمام لنادي بريست الفرنسي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم مع إمكانية توقيع عقد دائم لمدة 3 مواسم حسب موقع لو 10 سبورت الفرنسي.(طالع التفاصيل)

----------------------------------------------

مانشستر يبلغ لينجارد برفض رحيله في الانتقالات الشتوية

أخبر مانشستر يونايتد لاعبه جيسي لينجارد برفض رحيله عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية. (طالع التفاصيل)

----------------------------------------------

مات تارجت إلى نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد التعاقد مع مات تارجت الظهير الأيسر لأستون فيلا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

-----------------------------------------------

لاعب توتنام إلى فالنسيا

أعلن نادي توتنام انتقال لاعبه بريان خيل على سبيل الإعارة إلى فالنسيا حتى نهاية الموسم.

لا يوجد بند أحقية أو إلزامية شراء أو تمديد للإعارة في عقد اللاعب.

-----------------------------------------------

أرسنال يحسم أمر أوباميانج

حسب فابريزيو رومانو، أرسنال أوضح لأوباميانج قبل دقائق قليلة أنه ليس لديه أي نية للتعاون أو دفع جزء من راتبه لبرشلونة. الأمر الآن متروك لبرشلونة وأوباميانج لإيجاد حل أو ستنهار الصفقة.

-----------------------------------------------

نيوكاسل يقدم عرضا جديدا لضم لينجارد، وينتظر مانشستر

بحسب جريج هوب من ديلي ميل، فإن نيوكاسل قدم عرضا لاستعارة جيسي لينجارد مقابل 3 ملايين جنيه إسترليني مع 4 ملايين كإضافات.

وينتظر نادي نيوكاسل رد مانشستر يونايتد على العرض.

-----------------------------------------------

صفقة جديدة لـ أتليتكو مدريد

حسم نادي أتليكو مدريد تعاقده مع رينيلدو ماندافا قادما من ليل الفرنسي.

بحسب فابريزيو رومانو من سكاي سبورتس، فإن الظهير الأيسر ابن الـ28 عاما سيتم انتقاله لأتليتكو مدريد اليوم في الساعات المقبلة.

-----------------------------------------------

تاليافيكو لن ينتقل إلى برشلونة

حسب مايك فيرويجي صحفي دي تليجراف الهولندية، فإن صفقة انتقال ظهير أياكس نيكولاس تاليافيكو إلى برشلونة فشلت.

ويرغب نادي أياكس في انتقال اللاعب بشكل دائم بينما طلب برشلونة فقط ضمه على سبيل الإعارة.

-----------------------------------------------

تقرير إسباني: تشيلسي يقترب من ضم عثمان ديمبيلي

ذكر موقع "إيه بي سي" الإسباني اليوم الإثنين أن تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبا من ضم الجناح الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

ديان كولوسيفسكي إلى توتنام

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل ديان كولوسيفسكي إلى توتنام، وسيخرج اللاعب معارا لمدة موسم ونصف مقابل 10 ملايين يورو.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

رودريجو بينتانكور إلى توتنام

أعلن يوفنتوس انتقال لاعبه رودريجو بينتانكور إلى توتنام مقابل 19 مليون يورو على 3 سنوات مع 6 ملايين كمتغيرات.(طالع التفاصيل)

✍️ We are delighted to announce the signing of Rodrigo Bentancur from Juventus, subject to international clearance and a work permit. Welcome to Spurs, Rodrigo! 🇺🇾 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2022

-----------------------------------------------

فيليبس من ليفربول إلى بورنموث

أعلن نادي ليفربول إعارة مدافعه ناثانيل فيليبس على سبيل الإعارة إلى بورنموث في دوري الدرجة الأولى التشامبيونشيب حتى نهاية الموسم الحالي.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

رسميا .. يوفنتوس يضم صفقتين جديدتين

نجح نادي يوفنتوس في إبرام صفقتين متتاليتين اليوم الإثنين بضم دينيس زكريا من بروسيا مونشنجلادباخ وفيديريكو جاتي من فروسينوني.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

دوجلاس لويز مستمر مع أستون فيلا

حسب شبكة سكاي سبورتسن، فإن توتنام لن يدخل سباق التعاقد مع دوجلاس لويز من أستون فيلا رغم رحيل ديلي آلي إلى توتنام.

أرسنال كذلك لن يحاول التعاقد مع اللاعب في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات، وسيستمر في أستون فيلا

-----------------------------------------------

ندومبيلي إلى ليون

أعلن نادي ليون عودة لاعبه تانجاي ندومبيلي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة مقابل 1.42 مليون يورو قادما من توتنام مع أحقية الشراء.

-----------------------------------------------

صفقة انتقال أوباميانج لبرشلونة تتوقف

حسب ديفيد أورنستن من ذا أثليتك، محادثات انتقال أوباميانج إلى برشلونة فشلت بسبب الراتب. ابن الـ32 عاما وعائلته سيعودون مما قيل إنه رحلة عائلية، ما لم يحصل برشلونة على أموال في الساعات الأخيرة فلن يتعاقد مع اللاعب.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

لو سيلسو إلى فياريال

كشفت شبكة ساي سبورتس الإخبارية عن اتفاق بين توتنام وفياريال عن انتقال الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لصفوف الغواصات، في انتظار الاتفاق على باقي التفاصيل وبنود اللاعب.

-----------------------------------------------

رامسي إلى رينجرز

حسب سكاي سبورتس، فإن الويلزي آرون رامسي أتم اتفاقه للانتقال لصفوف رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى نهاية الموسم مع أحقية الشرا. رينجرز سيتكفل بجزء من راتبه.

-----------------------------------------------

ديلي آلي إلى إيفرتون

حسب فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، فإن الإنجليزي ديلي آلي أتم اتفاقه للانتقال من توتنام إلى إيفرتون بشكل نهائي ومن المنتظر أن يخضع للفحص الطبي في الساعات المقبلة بعد طلب فرانك لامبارد مدرب الفريق الجديد.

-----------------------------------------------

مانشستر سيتي يضم مهاجم ريفر بليت

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الإثنين ضم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من نادي ريفر بليت.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

تقرير: رينجرز ينقذ رامسي من التجميد في يوفنتوس

وافق يوفنتوس الإيطالي على إعارة لاعبه الويلزي آرون رامسي إلى رينجرز الاسكتلندي حتى نهاية الموسم بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

رومانو: ثنائي توتنام في طريقه للخروج على سبيل الإعارة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس عن اقتراب كل من بريان جيل وتانجواي ندومبيلي لاعبا توتنام من الخروج على سبيل الإعارة.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

تقرير: أوباميانج يخفض راتبه لأجل برشلونة.. وديمبيلي خارج الصفقة

لا يزال العمل جاريا على انتقال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

أس: أرسنال يتجه إلى موراتا لتعويض أوباميانج

بدأ أرسنال التحرك لضم ألفارو موراتا في الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

أياكس يضم محمد إحتارين من يوفنتوس

أعلن ناديا يوفنتوس وأياكس انتقال محمد إحتارين من الأول إلى الأخير على سبيل الإعارة.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

تقرير: أرسنال يتحرك لضم بديل أوباميانج

حسب "سبورت إيطاليا" فإن أرسنال يسرع إجراءات التعاقد مع راؤول دي توماس مهاجم إسبانيول خلال الميركاتو الشتوي.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

سكاي: فان دي بيك يجري الكشف الطبي في إيفرتون

يتجه الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى مدينة ليفربول لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى إيفرتون.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

مسألة وقت.. زكريا يجري الكشف الطبي في يوفنتوس

يخضع دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني إلى الكشف الطبي في يوفنتوس الإيطالي قبل إتمام الصفقة التي تقدر قيمتها بـ7 مليون يورو إجمالا.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

بيلد: الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي تم مقابل راتب ضخم

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن وصول ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان لضمه بداية من الموسم المقبل.(طالع التفاصيل)

-----------------------------------------------

إيركسن يعود لكرة القدم من بوابة برينتفورد

أعلن برينتفورد الإنجليزي عن تعاقده مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنام هوتسبر وإنتر ميلان السابق، وذلك لمدة 6 أشهر. (طالع التفاصيل)

---------------------------------------------