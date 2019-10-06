أهداف السبت الكروي - هازارد يسجل لأول مرة.. وإصابات قوية لـ صلاح ولوريس

جاء أخيرا إلى ريال مدريد.. كان هذا رد فعل جماهير الملكي على أول هدف يسجله النجم البلجيكي إدين هازارد بقميص فريقهم.

هازارد سجل أول أهدافه على الإطلاق بقميص ريال مدريد في شباك غرناطة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

هدف هازارد كان ضمن أبرز ما حدث في يوم السبت الكروي في الملاعب الأوروبية.

السبت الكروي أيضا شهد فوز صعب ومثير لليفربول على مضيفه ليستر سيتي في مباراة شهدت إصابة النجم المصري محمد صلاح.

إصابة صلاح لم تكن الوحيدة في السبت الكروي لأن هوجو لوريس حارس مرمى توتنام تعرض لإصابة قوية عبارة عن خلع في كوع اليد خلال مباراة برايتون التي خسرها الفريق اللندني 3-صفر.

ويقدم لكم FilGoal.com كل أهداف السبت الكروي.

برايتون × توتنام (تقرير المباراة)

إصابة هوجو لوريس (تعرف على التفاصيل)

أول هدف رسمي لـ هازارد مع ريال مدريد (تعرف على التفاصيل)

ريال مدريد × غرناطة (تقرير المباراة)

هدف مودريتش الرائع في غرناطة

إصابة صلاح أمام ليستر سيتي (تعرف على التفاصيل)

ليستر سيتي × ليفربول (تقرير المباراة)

ملخص لمسات صلاح ضد ليستر

أستون فيلا × نورويتش سيتي (تقرير المباراة)

بيرنلي × إيفرتون

هوفنهايم × بايرن ميونيخ (تقرير المباراة)

بروسيا دورتموند × فرايبورج

باريس سان جيرمان × أنجيه (تقرير المباراة)

كريستال بالاس × وست هام (تقرير المباراة)

ميلان × جنوى (تقرير المباراة)

فالنسيا × ألافيس

مونبلييه × موناكو

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