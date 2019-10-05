بالفيديو - ريال مدريد يُبطل مفاجأة غرناطة ويؤكد صدارته للدوري الإسباني

أكد ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني، وتخطى ضيفه غرناطة بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الثامنة للمسابقة.

كريم بنزيمة، وإيدن هازارد، ولوكا مودريتش، وجيمس رودريجيز سجلوا أهداف ريال مدريد. بينما سجّل داروين ماتشيس، ودومينجوس دوارتي هدفي غرناطة.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الدوري، ويتجمّد رصيد غرناطة عند 14 نقطة في المركز الثاني.

زين الدين زيدان حافظ على أغلب عناصره الأساسية بعد أيام من التعادل المفاجئ أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا.

لكنه أراح لوكا مودريتش وأبقاه على مقاعد البدلاء، مع الدفع بـ فيدي فالفيردي الذي لن يخذل مدربه وسيقدّم مباراة عملاقة.

كما تغلّب زيدان على أزمة الظهير الأيسر مع غياب الثلاثي المصاب: مارسيلو، ناتشو، فيرلان ميندي، ودفع بـ داني كارباخال، مع تعويضه بـ ألفارو أودريوزولا على الجهة اليمنى.

(8/8) ريال مدريد حقق الفوز في آخر 8 مواجهات ضد غرناطة مسجلا 28 هدفا ولم تستقبل شباكه سوى هدفين فقط تشكيل زيدان ضد غرناطة لتأكيد سطوة المرينجي والاستمرار في صدارة لاليجا#السبت_الكروي pic.twitter.com/1V2lldLdfm — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2019

في المقابل دخل غرناطة المباراة بكثير من الطموحات، إذ يمنحه الفوز الصدارة، خصوصا أنه هزم برشلونة بالفعل قبل جولتين بهدفين دون رد.

الفريق الأندلسي هو أكثر فرق الدوري الإسباني تسجيلا خارج ملعبه هذا الموسم بواقع 10 أهداف، مما دفع جماهير ملعب سانتياجو برنابيو إلى الحذر.

كل هذه الحسابات أخذت منحنى مختلف، عندما تقدّم ريال مدريد في النتيجة مبكرا للغاية.

جاريث بيل أرسل عرضية بوجه القدم الخارجي من الجهة اليمنى في الدقيقة الثالثة، قابلها كريم بنزيمة بتسديدة يسارية في شباك حارس المرمى البرتغالي روي سيلفا.

الهدف هو السادس لـ بنزيمة هذا الموسم في صدارة هدافي المسابقة بالتساوي مع جيرارد مورينو مهاجم فياريال، ولورين مورون مهاجم ريال بيتيس.

كما سجل بنزيمة هدفه رقم 21 في الدوري بالعام الميلادي 2019، متفوقا على ليونيل ميسي صاحب الـ20 هدفا.

المهاجم الفرنسي سجل للمرة 11 في مسيرته بشباك غرناطة، وهو أكثر الفرق التي سجل بنزيمة في شباكها بالتساوي مع أتليتك بلباو.

دييجو مارتينيز مدرب غرناطة اضطر إلى إجراء تغيير مبكر بإصابة لاعب الوسط أنخيل مونتورو، فقام بتعويضه بالفرنسي ماكسيم جونالون في الدقيقة السادسة.

أما كارباخال الذي لعب في مركز غير مألوف، فشكّل خطورة كبيرة، وقام بعمل جماعي مميز في الدقيقة 11 لتصله الكرة أخيرا في مواجهة المرمى، لكن تسديدته تصدى لها سيلفا.

القائد سيرخيو راموس الذي خاض مباراته رقم 427 في الدوري مع ريال مدريد متساويا مع باكو خينتو، نفّذ ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24، لكنها مرت بجوار القائم بقليل بعد اصطدامها بالحائط البشري.

كارباخال واصل تشكيل الخطورة في الدقيقة 26، فأهدر انفرادا جديدا بعد تألق سيلفا مجددا.

الإصابات واصلت الضرب لكن في صفوف ريال مدريد هذه المرة، فخرج توني كروس وعوّضه لوكا مودريتش.

وعندما كاد الشوط الأول أن ينتهي، قرر هازارد أن يسجل أخيرا بقميص ريال مدريد.

النجم البلجيكي سجل أول هدف رسمي مع الميرنجي منذ الانضمام إليه قادما من تشيلسي في الصيف.

الجناح البلجيكي احتاج إلى 402 دقيقة و6 مباريات ليصل إلى الشباك.

في الشوط الثاني أضاف البديل مودريتش هدفا ثالثا بتسديدة رائعة عجز روي سيلفا عن إبعادها في الدقيقة 61.

وعندما ظن الجميع أن ريال مدريد أحكم قبضته على المباراة، ارتكب أريولا خطأ قاتلا أعاد به غرناطة إلى المواجهة.

أريولا لعب أساسيا مع غياب تيبو كورتوا الذي عانى من مشاكل في المعدة وغادر مباراة كلوب بروج الماضية بين الشوطين، لكن الحارس الفرنسي لم يترك انطباعا إيجابيا.

حارس مرمى باريس سان جيرمان السابق تأخر في تمرير الكرة، ليخطفها كارلوس فيرنانديز، ويقوم أريولا بعرقلته بتهور كلفه ركلة جزاء على فريقه وبطاقة صفراء.

الفنزويلي داروين ماتشيس انبرى للتنفيذ، وسجل بنجاح مقلصا الفارق في الدقيقة 68.

في نفس الدقيقة، عاد إيسكو للملاعب بعد غياب للإصابة، ودخل بديلا لـ هازارد.

سيرخيو راموس حاول قتل المواجهة برأسية بعد عرضية مودريتش، لكن سيلفا أحد نجوم المباراة أبعدها إلى ركلة ركنية.

أما قلب الدفاع الآخر رافاييل فاران، فتعملق في الدقيقة 76 وأبعد كرة خطيرة من على خط مرماه.

لكن هذا لم يمنع غرناطة من تقليص الفارق في الدقيقة 77 بهدف رأسي للبرتغالي دومينجوس دوارتي، نشر الرعب في ملعب برنابيو.

زيدان لجأ سريعا إلى جيمس رودريجيز، وأقحمه بدلا من جاريث بيل في الدقيقة 83.

بنزيمة تحصل على فرصة لتسجيل الهدف الذهبي في الدقيقة 86 بعد عرضية أودريوزولا، لكن سيلفا تصدى لتسديدة بنزيمة من مسافة قريبة.

ما فشل فيه بنزيمة، نجح فيه جيمس رودريجيز الذي تلقى عرضية جديدة من أودريوزولا، وسدد بيمينه بكل هدوء، مسجلا أول أهدافه في فترته الثانية مع ريال مدريد.

ريال مدريد سيبقى في الصدارة هذه الجولة مهما حدث.





















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