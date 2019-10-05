بالفيديو - الضربات تتوالى على توتنام.. الخسارة من برايتون بثلاثية وإصابة حارسه

واصل توتنام سقوطه في النفق المظلم وخسر بثلاثية دون مقابل من برايتون في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام بدأ اللقاء بخمسة تغييرات عن تشكيل الفرق الذي خاض مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا ومُني بالخسارة بسباعية مقابل هدفين.

في المقابل سعى برايتون لتحقيق فوزه الأول منذ 27 من أغسطس الماضي في كأس الرابطة الإنجليزية.

برايتون استغل تعثر الحارس الفرنسي هوجو لوريس وتقدم مبكرا بعد مرور 3 دقائق من بداية اللقاء، أي منذ 39 يوما.

الحارس الفرنسي أسقط الكرة من يده أثناء تعثره ونجح نايل مافي في إيداع الكرة الشباك معلنا عن الهدف الأول لبرايتون والأسرع في تاريخهم بالدوري الإنجليزي.

لوريس تم نقله إلى المستشفى بعدما تلقى العلاج داخل أرضية الملعب لما يقارب 5 دقائق وانتهت بخروجه ليزيد من أوجاع الديوك اللندنية.

وفي الدقيقة 32 أضاف آرون كونولي الهدف الثاني بعد متابعته لتصدي الحارس باولو جازانيجا.

اللاعب ذاته عاد وسجل الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع من على الجهة اليسرى ثم دخول لمنطقة الجزاء وسدد أرضية زاحفة في شباك الحارس الأرجنتيني معلنا عن الهدف الثالثة في الدقيقة 65.

محاولات توتنام البائسة لم تكف لتقليص الفارق في الدقائق التالية وسط عجز تام أمام أصحاب الأرض.

رصيد الديوك اللندنية توقف عند 11 نقطة في المركز السادس، في المقابل ارتفع رصيد برايتون إلى 9 نقاط ارتقى بها للمركز الـ 12.

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