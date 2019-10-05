بالفيديو - السقوط الأول لـ بايرن يشعل الصدارة.. وفرايبورج يخطف التعادل من دورتموند

المنافسة في الدوري الألماني مشتعلة للغاية بعد مرور 7 جولات. رباعي يتقاسم صدارة المسابقة، وبايرن يسقط للمرة الأولى وبروسيا دورتموند يفرط في انتصاره بالثواني الأخيرة.

وخسر بايرن ميونيخ على أرضه أمام هوفينهايم بهدفين مقابل هدف، في أول مواجهة بعد اكتساح توتنام في دوري أبطال أوروبا 7-2.

سارجيس أداميان سجل الهدف الأول في اللقاء للضيوف بالدقيقة 54، والرد جاء من روبرت ليفاندوفسكي مع الدقيقة 73.

لكن عقب مرور 6 دقائق فقط نجح نفس اللاعب من هوفينهايم، أداميان، في تسجيل هدف الانتصار.

وظفر فرايبورج بنقطة ثمينة أمام بروسيا دورتموند بعد سجل هدف التعادل في الثواني الأخيرة لينتهي اللقاء 2-2.

أكسيل فيتسل تقدم لأسود الفيستفالين في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل لوكا فالدشميدت في الدقيقة 55.

أشرف حكيمي واصل تألقه مع دورتموند وأعاد فريقه للمقدمة من جديد في الدقيقة 67، قبل أن يسجل مانويل أكانجي هدفا في مرماه بالدقيقة 90.

وفي نفس الجولة تعادل لايبزج مع ليفركوزن بهدف لمثله، ليصبح الثنائي إلى جوار بايرن وفرايبورج بنفس العدد من النقاط (14 نقطة).

بينما تراجع دورتموند للمركز السابع برصيد 12 نقطة.

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