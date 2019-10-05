بالفيديو – على جيامباولو أن يُقبل رينا.. ميلان ينتصر ويتنفس ويكرر عقدته لـ جنوى

أنقذ بيبي رينا فريقه ميلان من التعثر مجددا أمام جنوى بعدما تصدى لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليعلن فوز فريقه.

ميلان انتصر على جنوى على ملعب الأخير بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

لقاء مثير للغاية شهدت 4 بطاقات حمراء بواقع اثنين لكل فريق، وبواقع بطاقة للاعب أساسي وأخرى للاعب من على مقاعد البدلاء لكل فريق.

جنوى تقدم أولا في الدقيقة 41 بعد خطأ من رينا في التعامل مع تسديدة لاسه شوني لتهتز شباك ميلان.

وظهرت البطاقة الحمراء الأولى قبل نهاية الشوط الأول وكانت من نصيب ريكاردو سابونارا من على مقاعد بدلاء جنوى بسبب الاحتجاج على الحكم.

الشوط الثاني بدأ قويا ونجح ثيو هيرنانديز في إدراك التعادل لميلان من تسديدة مباغته هزت الشباك.

وفي الدقيقة 56 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ميلان قبل أن يشهر بطاقته الحمراء في وجه دافيد بيراشي لاعب جنوى.

ركلة جزاء نجح فرانك كيسي في تحويلها بنجاح داخل الشباك.

ووسط وانبل من الفرص المهدرة من جانب ميلان، أخرج الحكم بطاقته الحمراء من جديد وكانت من نصيب ديفيد كالابريا لاعب ميلان بعد جذبه لقميص لاعب جنوى.

الطرد وضع ميلان تحت الضغط قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح جنوى بعد تدخل من رينا على مهاجم أصحاب الأرض.

ركلة جزاء تم تأكيدها بتنقية الفيديو وتألق أمامها رينا ليحمي شباك ميلان من هدف جديد عن طريق شوني.

بعدها ظهرت البطاقة الحمراء للمرة الرابعة في المباراة والثانية لميلان، بعدما طرد الحكم سامو كاستييخو لاعب ميلان الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

تألق رينا رسخ عقدة ميلان لـ جنوى فالأخير لم يعرف طعم الفوز في آخر 6 مواجهات جمعت بينهم في الدوري.

قبل لقاء اليوم السبت، نجح ميلان في تحقيق 4 انتصارات في آخر 5 مواجهات ضد جنوى وتعادل مرة وحيدة ولم يخسر.

واليوم رسخ عقدته ليحقق انتصاره الخامس في آخر 6 مواجهات وانتصاره الثالث في الدوري.

ووصل ميلان للنقطة التاسعة في المركز الـ 11 بينما تجمد رصيد جنوى عند النقطة الخامسة في المركز قبل الأخير.

والآن على ماركو جيامباولو مدرب ميلان تقبيل رينا الذي أنقذه من شبح الإقالة.

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