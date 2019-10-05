هدافو الأهلي الأجانب في الدوري.. الصراع يشتد بين أزارو وأجايي

هدف واحد يفصل بينهما. وليد أزارو وجونيور أجايي ثنائي هجوم الأهلي في الوقت الحالي المنافسة بينهما ليست فقط على من يقود هجوم الفريق الأحمر في المباريات، بل من يسجل أكثر لفريقه في الدوري.

المهاجم النيجيري تألق بشدة منذ انطلاق الموسم بالتحديد في مباراة السوبر المصري ضد الزمالك التي شهدت تسجيله ثنائية في الشباك البيضاء، وظهر تأثير ريني فايلر المدرب السويسري عليه بعدما أصبح يشارك في مركز قلب الهجوم بدلا من الجناح.

سجل هدفه الأول في الدوري هذا الموسم في الإنتاج الحربي، ثم هز شباك أسوان في الجولة الثالثة من المسابقة في المباراة التي انتهت بفوز المارد الأحمر 5-1.

ليصل إلى هدفه رقم 23 مع الأهلي في بطولة الدوري المصري. بفارق هدف واحد عن المغربي أزارو الذي يمتلك 24 هدفا بالقميص الأحمر في المسابقة ذاتها.

أهداف أجايي الـ23 مع الأهلي في الدوري جاءت بواقع 8 في موسم 2016/2017 و9 في 2017/2018 و4 أهداف الموسم الماضي 2018/2019، وهدفين حتى الآن في الموسم الجاري.

أين يقع أجايي وأزارو في قائمة هدافي الأهلي الأجانب في الدوري؟

الثنائي الحالي لهجوم الأهلي ليس بعيدا عن قمة الهدافين الأجانب للفريق الأحمر في الدوري.

فهما يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب والأفضلية بالطبع للمهاجم المغربي.

ويتصدر قائمة هدافي الأهلي الأجانب في الدوري أحمد فيلكس المهاجم الغاني الذي قاد هجوم الفريق الأحمر في أواخر التسعينات من القرن الماضي.

وسجل فيل فيلكس مع الأهلي 47 هدفا في الدوري.

بالتأكيد وكما توقع الجميع يحتل المركز الثاني في قائمة أجانب الأهلي الهدافين في الدوري الأنجولي أمادو فلافيو برصيد 35 هدفا.

ثم يأتي أزارو في المركز الثالث بـ24 هدفا وبعده أجايي رابعا بـ23 هدفا.

المهاجم النيجيري البالغ من العمر 23 عاما والذي يخوض موسمه الرابع مع الأهلي، والمغربي ذو الـ24 ربيعا والذي يلعب مع القلعة الحمراء للموسم الثالث على التوالي أمامها فرصة كبيرة للوصول إلى صدارة قائمة هدافي الأهلي الأجانب في الدوري.

ولكن بشرط الاستمرار لمواسم أكثر مع الأهلي واستمرار زيارتهما لشباك منافسي القلعة الحمراء في مباريات الدوري.

طالع أيضا

كارتيرون: أريد مواجهة الترجي مجددا

حلم إفريقيا - الرجاء البيضاوي.. كارتيرون مسلوبا من تميمة الحظ

ماذا قال زيدان عن خطأ حارسه أمام غرناطة

قائمة الزمالك – بلا خط وسط دفاعي.. غياب ساسي ومحمود علاء وعبد الغني أمام نادي مصر

بركات لـ في الجول: سأطمئن على إصابة صلاح.. والبدري تواصل مع السولية

كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير