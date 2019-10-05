عبد الحفيظ: فايلر فضل عدم السفر لسويسرا استعدادا للزمالك.. وهذا موقف صالح جمعة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عن تفضيل ريني فايلر مدرب المارد الأحمر عدم السفر لقضاء أجازته في سويسرا خلال فترة التوقف، لكي يستعد لـ الزمالك.

الأهلي انتصر على أسوان بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة المحلية مع فايلر. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ: "فايلر فضل عدم السفر لسويسرا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة".

وأضاف في تصريحاته مع قناة صدى البلد "المدرب فضل عدم السفر للاستعداد للزمالك. مباراة أمام فريق كبير ومحترم ولكنها في النهاية جزء من مباريات الدوري".

وواصل "بدايتنا جيدة حاليا في الدوري ولكن المشوار لا يزال طويلا للغاية".

وأشار "قد تبدأ بشكل جيد في الدوري وبعد ذلك تتعثر، ولذلك المشوار لا يزال طويلا ونحن على قلب رجل واحد لتحقيق أهدافنا هذا الموسم".

وتنطلق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الـ 19 من شهر أكتوبر الجاري.

وعن انتصار الأهلي بخماسية أمام أسوان، قال عبد الحفيظ: "في البداية لا أجد أي مبرر لإقامة المباراة في هذا الموعد –الثالثة عصرا- وخصوصا مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك أرضية ملعب أسوان في حالة سيئة جدا جدا ولأول مرة في حياتي أرى أرضية الملعب بهذا الشكل. أعرف أرضية ملعب أسوان جيدا بل ولعبت عليها من قبل، ولأول مرة أراها بهذا السوء".

واستدرك "ولكن يُحسب لنا إنهاء اللقاء مبكرا وعدم السماح لفريق أسوان بالدخول في أجواء اللقاء وهذا أكثر الأمور الإيجابية من المباراة".

وسجل الأهلي ثنائية في أول 25 دقيقة عن طريق جونيور أجايي وحسين الشحات.

ماذا عن فايلر؟ يتحدث عبد الحفيظ "فايلر يعمل بشكل إيجابي للغاية ويهتم بكل التفاصيل البسيطة والصغيرة للغاية خلال التدريبات وخصوصا مع الشق الهجومي".

ودلل "وهذا واضح في تسجيل رمضان صبحي للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب تسجيل أجايي وحسين الشحات ووليد سليمان".

و حقق فايلر فوزه السادس على التوالي منذ توليه قيادة الأهلي في مختلف المسابقات ليقترب من رقم مانويل جوزيه في ولايته الثانية.

فلم يحقق أي مدرب للأهلي الفوز في أول ست مباريات منذ ولاية جوزيه الثانية في 2004 والتي فاز فيها بأول سبع مباريات.

وأجاب عبد الحفيظ عن سؤال (موقف صالح جمعة من المشاركة مع الأهلي؟)، قائلا: "موقف صالح؟ كل لاعب سيحصل على فرصته".

وأشار "الكل سواسية ونحن نحتاج لكل لاعب في قائمة الأهلي وبكل تأكيد قد يأتي دور صالح جمعة في الفترة المقبلة".

وأتم "ولكن الأهم دائما هو استعدادك الجيد لاستغلال فرصتك".

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