صحيح أن باتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء المغربي خسر من الترجي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018 عندما كان مدربا للأهلي، إلا أنه يرغب في الوقوع مع الفريق التونسي في نفس المجموعة هذا العام.

وقاد كارتيرون الرجاء للعودة إلى مجموعات دوري الأبطال بعد غياب منذ 2011، بالتغلب على النصر الليبي 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليستمر في نجاحاته بعدما توج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي مارس الماضي.

اقرأ: الرجاء البيضاوي.. كارتيرون مسلوبا من تميمة الحظ

ومع الرجاء، يبدأ كارتيرون مغامرة جديدة في الدوري الأبطال بعدما توج مع مازيمبي بنسخة 2015 وخسر نهائي 2018 مع الأهلي.

ويتحدث FilGoal.com مع كارتيرون عن طموح الرجاء من المشاركة في دوري الأبطال، الفرق التي يريد تجنبها في المجموعات ومن يريد مواجهته.

كيف ترى عودة الرجاء لمجموعات دوري الأبطال بعد غياب منذ 2011؟

فخور وسعيد جدا بالتأهل للمجموعات لأن آخر مرة تواجد الرجاء في هذا الدور كان منذ 10 سنوات.

بعد التتويج بالكونفدرالية والسوبر، ثم تحقيق مركز مؤهل لدوري الأبطال نواصل التطور ونتأهل للمجموعات، أنا سعيد جدا بذلك.

في رأيك، لماذا الرجاء كان بعيدا عن المنافسة في دوري الأبطال خلال السنوات الأخيرة؟

من الصعب الإجابة، لأنني لم أكن هنا.

ولكن أعتقد أن قبل قدوم الرئيس الجديد للنادي كان الوضع صعبا إداريا وماديا، وهو من قام بالعمل على إصلاح الأمور وتحسنت نتائج الرجاء كثيرا مؤخرا.

كيف تفيد الرجاء بخبرتك الكبيرة في دوري أبطال إفريقيا؟

أعتقد أن خبرتي تفيد الفريق لأننا حققنا الفوز في مباريات كثيرة منذ تولي المسؤولية.

ولكن نحن الآن غير جاهزين للفوز بالبطولة، علينا الاستعداد ووضع استراتيجية للعمل والتطور.

وفي رأيك، هل يفيدك تتويج الرجاء بالكونفدرالية في 2018 في وضع استراتيجيتك؟

ليس فقط التتويج بالكونفدرالية ولكن أيضا الفوز بالسوبر في نفس العام بالفوز على الترجي وتقديم مباراة كبيرة وتحقيق انتصار مستحق.

ومن حظنا أن أغلب اللاعبين لا يزالون معنا ولم يرحلوا، مع ضم لاعبين شباب آخرين وهذا ما يجعلني أتوقع أن نقدم بطولة كبيرة في دوري الأبطال.

وما هي أهدافك بعد التأهل لمرحلة المجموعات؟

هدفي الآن هو التأهل لربع النهائي.

وبالتأكيد نعرف صعوبة أن تنهي المجموعة في أحد المركزين الأول والثاني.

ولأننا لن نكون في التصنيفين الأول أو الثاني فهذا يعني أننا سنواجه فريقين قويين في المجموعة، ولهذا الأمر صعب ولكننا سنقاتل من أجل تحقيق التأهل.

هل ترغب في تجنب مواجهة فرق معينة في مرحلة المجموعات؟

بالتأكيد هناك فرق قوية كثيرة في مرحلة المجموعات، الأهلي فريق رائع ومازيمبي من الصعب اللعب ضده.

وبصراحة أتمنى ألا أواجه هذين الفريقين، لأنهما منافسان قويان ولأنني أيضا أحب مازيمبي والأهلي.

ولو بيدي الأمر سأختار مواجهة أي فريق آخر غيرهما.

وأي من الفرق الأخرى تريد مواجهته؟

كما قلت أتمنى تجاهل الأهلي ومازيمبي لأسباب شخصية، ولكن سأكون راضيا لو وقعت في مجموعة الترجي أو الوداد.

كل المباريات ضد الوداد صعبة لأنه دربي قوي جدا، واللاعبون يعرفون ذلك وجاهزون لمثل هذه المباريات ولذلك لن أمانع الوقوع معهم.

أما بالنسبة للترجي، فأنا لعبت ضده 4 مرات خلال سنة واحدة وهزمته 3 مرات وخسرت النهائي فقط للأسف ولكننا فزنا عليه مؤخرا في السوبر الإفريقي ولا توجد مشكلة في الوقوع معهم.

أخيرا، كيف يكون استاد محمد السادس سلاحا للفريق في مبارياته خلال مرحلة المجموعات؟

ملعبنا رائع ويمنحنا قوة وهذا أمر إيجابي بالتأكيد، فالأجواء الجماهيرية رائعة.

والجماهير تدفعنا بنسبة 100% في كل مباراة، ولذلك نستطيع القيام بأي شيء معا.

اقرأ أيضا:

قائمة الزمالك – بلا خط وسط دفاعي.. غياب ساسي ومحمود علاء وعبد الغني أمام نادي مصر

بركات لـ في الجول: سأطمئن على إصابة صلاح.. والبدري تواصل مع السولية

كلوب يفتح النار: صلاح مُلقى في غرفة خلع الملابس.. كيف يكون بخير

فايلر يطارد رقم جوزيه.. الأهلي يواصل الإمتاع بخماسية في أسوان

4 أشياء تعلمناها من فوز ليفربول على ليستر.. علامات النضج واحذر الثعالب